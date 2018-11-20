Футболисты в СИЗО: Кокорин болеет, а Мамаев молится

После бурной ночи в барах и стриптиз-клубах Москвы четверо друзей - Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и еще один футболист Александр Протасовский отправились прямиком на скамью подсудимых. Против всех четверых возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Вот уже больше месяца (с 11 октября) они нахоятся в СИЗО №2, знаменитой Бутырке.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в свой очередной визит побывали в камерах у Мамаева и Кокорина.

- Людям очень непросто в местах не столь отдаленных. Особенно тем, кто впервые попал в тюрьму. Поэтому мы «первоходам» всегда уделяем особое внимание. Навещаем чаще обычного, особенно в первые несколько месяцев, - объясняет ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Так что к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину заглядывали уже не раз. На днях с коллегами инспектировали Бутырку, провели внутри около 8 часов, зашли и к ним.

Все четверо содержатся в особом блоке, который сотрудники и сидельцы называют ОКИ (Отдельный корпус изолированный — прим. ред.). Камеры здесь маломестные — в основном сидят по двое, есть видеодомофон для экстренной связи с надзирателями. И круглосуточное видеонаблюдение.

- У Кокорина теперь новый сосед — приезжий из СНГ, подозреваемый в мошенничестве. Но, как мы заметили, обстановка в камере у них спокойная. У Мамаева же сокамерник тот же - интеллигентный, с двумя образованиями мужчина по имени Константин. Отношения между ними практически дружеские. Вместе ходят на прогулки, читают книги — много религиозной литературы на полке. В камере чистота и порядок, убираются по очереди. Больше всего нас поразил самодельный иконостас — на большую картонку они приклеили разные бумажные иконы.

- Откуда у них там иконы?

- Взяли с собой в камеру из тюремного храма.

- В спортзал футболисты ходят?

- Да, правда уже не так часто, всего два раза в неделю. Но это и так много по тюремным меркам. Ребята это понимают и не жалуются. Мамаев вообще сказал, что и двух раз достаточно, и похвалился нам ковриком для йоги, который служит им с Константином мини-спортзалом — качают пресс, делают еще какие-то упражнения. В целом настроение у Павла хорошее. Он несколько раз подчеркнул, что условия содержания его вполне устраивают. И вообще, все было бы неплохо, если бы не жена и дети, по которым он очень скучает. Так и сказал: «Очень хочу их обнять и не выпускать, раньше не ценил того, что имею». Пока же они даже по телефону поговорить не могут, следователь не дал на это разрешения. Из внешнего мира связь у Павла только с адвокатами и с отцом.

- А Кокорин как?

- Александра мы нашли в более подавленном состоянии. В прошлый раз так же было, он явно тяжелее своего друга переживает заключение под стражу. Но его можно понять, так как в соседней камере сидит его младший брат. Он за него очень переживает и всегда спрашивает: «Как там Кирилл? Все ли в порядке?». К тому же я заметил у него кучу таблеток от простуды. Видимо, заболел. Врачи навещают всех заключенных регулярно, так что, уверен, футболиста быстро вылечат. А вот что сможет улучшить ему настроение, я не знаю.

Александр Кокорин (слева) c братом КирилломФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У Кирилла вы тоже были, как он?

- Нормально. В камере обстановка дружеская (взаимодействие с соседом всегда крайне важно). Передачки с воли получает регулярно. На условия не жалуется. Передает брату привет. Четвертого фигуранта — Александра Протасовского — мы также навестили. Все они с надеждой ждут даты, когда решится, останутся ли они под стражей или, может быть, следствие и суд изменят меру пресечения. Мамаев сказал, что готов на волю хоть прямо вот так как есть в резиновых тапках и шортах. Да они всего готовы хоть прямо сейчас, как и любой другой сиделец.

Напомним, что все четверо будут под стражей как минимум до 8 декабря.

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