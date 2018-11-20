От кражи скрипки Страдивари до ограбления таможенника: в Москве задержан вор-виртуоз Яша Суббота

Налет на особняк Андрея Бельянинова в Новой Москве стал одним из самых громких происшествий октября. Все-таки хозяин — фигура масштабная, 10 лет стоял у руля Федеральной таможенной службы. Да и масштаб награбленного впечатлял: 17 миллионов рублей, коллекционные золотые червонцы, мешочек с бриллиантами… И дело не только в этом. Дерзкий грабитель в маске не постеснялся хозяев: взяв на мушку супругу и тещу Бельянинова, собрал ценности и был таков. Все чисто, без улик, так что даже служебный пес по кличке Марс так и не смог учуять след преступника.

Было понятно: сработал опытный рецидивист. Однако, столь богатый опыт полицейские вряд ли могли представить…

- В правоохранительных органах нам сообщили, что по подозрению в грабеже задержан знаменитый вор Яков Суббота, - поделился с «Комсомолкой» помощник потерпевшего Александр Савельев.

Андрей Бельянинов — фигура масштабная, 10 лет стоял у руля Федеральной таможенной службы. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В криминальных кругах 49-летний рецидивист - личность почти легендарная. Во-первых, необычное происхождение: Яков — сын портнихи Любови Аксеновой, которая обшивала всю советскую, а потом и российскую эстраду. В том числе — саму Аллу Пугачеву (!). Во-вторых, азарт и размах «подвигов». Про него еще говорят «первая скрипка воровского мира». А все потому, что самым знаменитым преступлением Субботы (настоящая фамилия — Григорьев) стала кража настоящей скрипки Страдивари, совершенная в мае 1996 года из московского Музея имени Глинки. Этот и еще один раритетный инструмент двое подельников похитили всего за пять минут. Спустя месяцы, когда обоих задержали, выяснилось, что к преступлению готовились основательно: под видом посетителей изучали входы и выходы, устройство сигнализации, примерялись к толстенному стеклу, за которым хранились экспонаты… Кстати, сообщникам повезло: когда сирена все-таки завыла, тетенька-вахтерша ее попросту отключила: сигнализация часто срабатывала вхолостую. Это и обеспечило преступникам благополучный побег с трофеями на сотни тысяч долларов. Может, так бы и не попался Яша Суббота оперативникам, если бы спустя несколько месяцев не ограбил Государственную публичную историческую библиотеку. На сбыте ценных книг приятелей и повязали.

- Яков — товарищ с выдумкой, фонтанировал идеями, - рассказал «КП» Игорь Шайдуров, напарник Субботы по краже скрипки, ныне эксперт по безопасности. - Хотя все наши преступления мы придумывали вдвоем. Увидим в фильме — думаем, а почему бы и нет? Посидим, пообсуждаем детали. А потом идем на дело, у каждого своя роль. Тогда все говорили про скрипку, мол дураки: украсть украли, а кому продать, не придумали. Неправда! Мы знали, кому продать. Ведь скрипка не деньги, ей в магазине за колбасу не расплатишься. На дело мы шли, сложив в голове весь пазл. Другой вопрос, что реализовать свой план не успели. Повязали, не хочется даже вспоминать... Освободившись (Субботе и Шайдурову дали 8и 7лет, но они вышли раньше по УДО — Прим.авт.) , я решил навсегда завязать, много раз Яше предлагал заняться бизнесом и всякими проектами: «Яш, у нас же светлые головы! Давай кино про наши приключения снимем или книгу напишем». Лишь бы только от этой ерунды его отвадить. Но он был одержим идеей — украсть так, чтоб на всю жизнь себя обеспечить. Яша ведь большой любитель казино был, играл и проигрывал по крупному. В итоге я перестал ему названивать, и только из новостей узнавал о новых «подвигах»…

СПРАВКА «КП»

ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯШИ СУББОТЫ

1988 год. Григорьев с Шайдуровым - курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, одного из самых престижных учебных заведений СССР, похитили из дома культуры канделябр и бра. Общая стоимость — около 7000 долларов. Похищенное продали.

1990 год. Подельники вынесли из Центрального дома Российской армии две старинные керамические вазы. Продали за бесценок.

1992 год. Те же товарищи украли из магазина на Кутузовском проспекте в Москве несколько норковых шуб. Залезли через подвал, пробили бетонный пол. Похищенное продали. В том же году похитили в коммерческой компании большое количество денег, акций и ценных бумаг. Награбленное частично продали. Всего же, по данным МУРа, до скрипки Страдивари сообщники совершили около 20 краж.

Май 1996 года. Добычей грабителей стали виола Антонио Страдивари и скрипка Якоба Штайнера общей стоимостью около 1 млн долларов. Продать так и не смогли.

Сентябрь 1996 года. Очередной налет парочки. Из библиотеки украдены рукописи, гравюры и журналы 14 -19 веков. В том числе первая напечатанная на Руси книга «Апостол» (1564 год) и рукописное Евангелие 1520 года. Всего - 256 ценных экземпляров, которые преступники смогли частично реализовать. Именно тогда налетчики впервые были осуждены.

2004 год. Субботе предъявили обвинения по восьми ограблениям в Санкт-Петербурге и еще двум в столице. В дома богачей он входил под видом слесаря и доставщика цветов, каждый раз используя грим, парики, накладные бороды. Одной из жертв стала директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович — у нее домушник забрал гонорар Филиппа Киркорова. Общая сумма похищенных ценностей по всем эпизодам исчислялась миллионами долларов, а Суббота был осужден во второй раз.

2012 год. После освобождения рецидивист вновь попался на краже состоятельной москвички. Сумма награбленного неизвестна. Как выяснилось, это лишь верхушка айсберга — Суббота сколотил банду, которая орудовала в обеих столицах, нападая на банки, ювелирные магазины и квартиры. Все участников поймали и осудили. Главарь получил 8,5 лет, но вновь освободился досрочно.