«Долгий путь домой»: В Петербурге проходит уникальная выставка картин Александры Азовцевой

Александра Азовцева - человек с удивительной судьбой. Будучи всемирно известной художницей, на родине, в России, о ней практически никто не знает. Однако скоро все изменится. Благодаря Национальному фонду поддержки правообладателей (НФПП), наследие великого автора теперь хранится и в нашей стране.

РУССКИЙ ЭМИГРАНТ

Маленькая Саша родилась в 1910 году, в Приморском крае. Когда ей было десять месяцев, семья эмигрировала из России в Китай. В поднебесной Александра Александровна провела практически половину своей жизни. Сначала жила в Харбине, затем – в Шанхае.

Свои первые картины художница нарисовала в раннем детстве. В школе преподаватели отмечали исключительную одаренность ученицы. Тяготела Азовцева не только к краскам и кистям. Она лепила скульптуры и увлекалась художественной вышивкой – стежки мастерицы были выполнены с ювелирной точностью. Самыми известными произведениями стали портреты императора Николая II, Федора Шаляпина и Иосифа Сталина.

В 1950-е годы Азовцева вынужденно переехала в Австралию, где продолжила заниматься искусством. В Сиднее художница наблюдала за аборигенами, изучала их быт. Это нашло отклик в ее картинах. Александр Александровна участвовала в выставках Королевского художественного общества, общества Русских художников Сиднея, а ее имя внесли в Международный реестр художников The First Five Hundred. Скончалась Александра Азовцева в 83 года. Вновь побывать на родине ей так и не удалось.

Сейчас картины автора разбросаны по всему миру. Однако часть из них недавно добралась до России. Судьба этих произведений не менее удивительна, чем жизнь их создателя.

ЩЕДРЫЙ ДАР

«Возвращение. Долгий путь домой», - так называется выставка картин Александры Азовцевой, открывшаяся в рамках Международного культурного форума 15 ноября. В экспозицию вошли работы художницы, написанные в Китае. В Северной столице выставку представил Национальный фонд поддержки правообладателей. Исполнительный директор организации Наталья Гойденко рассказала «Комсомольской правде» о невероятном пути, который проделали картины и о том, что это значит для нашей страны.

- Как картины попали в Россию?

- Коллекция попала к нам в 2016 году. У Александры Александровны была соратница – Ия Михайловна Глебова, у которой в России живет племянница. Последняя поехала навестить тетю и по счастливому стечению обстоятельств речь зашла о коллекции картин, оставленной Ие от Азовцевой. К сожалению, у Александры Александровны не было детей. Перед смертью она попросила подругу распорядиться картинами так, как та считает нужным.

- Она хранила произведения больше 20 лет?

- Ия Михайловна уважала творчество Азовцевой и любила ее как человека. Поэтому она хотела, чтобы об Александре Александровне узнали в России. Она размышляла о том, как передать ее наследие в нашу страну. Помогла племянница. Она увидела произведения и вспомнила о подруге, которая работала в Российском фонде культуры. Но вышли они на нас, Национальный фонд поддержки правообладателей, как на преемника многих программ организации. Они предложили нам принять этот чудесный дар. Мы, конечно, не могли отказаться.

- В каком состоянии вы их получили? Не было ли проблем с транспортировкой?

- Так как работы нам передали в дар, никаких проблем не возникло. Племянница Ии Михайловны сама привезла их в Россию. К сожалению, специального места для хранения работ Азовцевой в Австралии не было. Все они лежали в обычном гараже. Поэтому многие работы пропали, осыпалась краска. Реставрация началась в 2017. Специалисты-реставраторы укрепляли красочное покрытие, сделали рамы и подрамники.

Благодаря Национальному фонду поддержки правообладателей, наследие великого автора теперь хранится и в нашей странеФото: Олег ЗОЛОТО

- Как реагируют на творчество Азовцевой в России?

-Ни одного равнодушного человека мы еще не встретили. Александра Александровна была человеком фанатично преданным своему делу. Ей всегда хотелось отобразить правду, истину. На портретах настолько живые лица, что с ними хочется разговаривать. Во взгляде каждого героя читается его судьба. Передать это может далеко не каждый. В этом ее талант. Но помимо божьего дара она обладала невероятным трудолюбием.

КАРТИНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

- Из чего сложилась коллекция?

- Первая выставка прошла в декабре в 2017, в Костроме. Затем мы были в Светлогорске, Ульяновске, Алуште, Владикавказе и Грозном. Всего у нас 65 работ, в Петербург привезли 25. Одна из моих любимых картин – «Бабушка в бархатной шапочке». Говорят, что первое впечатление самое сильное. Когда мы открыли коробку, сверху лежал ее портрет. У нее очень запоминающееся лицо.

- Есть ли в коллекции работы со своей «историей», легендой?

- Среди картин есть одна вышивка. То, что она дошла до наших дней – настоящее чудо. Усидчивости и терпению Александры Александровны можно поставить памятник. Сделать это может лишь тот, кто влюблен в свое дело. Даже китайцы, трудолюбивый народ, удивлялись ее талантам.

- Известна ли судьба других, не вошедших в коллекцию НФПП, работ Азовцевой?

- Мы думаем, что картин было очень много. Сложно предположить, сколько их по всему миру. Часть висит в Национальной галерее в Канберре, некоторые уехали в Америку, Европу, Канаду. Для нее живопись была средством существования. На деньги, полученные с продажи произведений, она жила. Думаю, нам еще предстоит открывать ее творчество.

- Что планирует НФПП далее делать с коллекцией? Будет ли она оставаться во владении Фонда, либо будет передана в дар кому-то?

- Скоро познакомиться с ее творчеством смогут москвичи. Со временем мы бы хотели передать коллекцию в какой-нибудь музей. Но перед этим было бы хорошо провезти коллекцию по России. У нас есть предложение из Хабаровска. Это важно, потому что корни Азовцевой из Приморского края, из Уссурийска.

- Какова оценочная стоимость коллекции?

- Сложно предположить. В любом случае – это уже антиквариат.

- Есть ли планы по оцифровке работ?

- Мы сделали качественные фотографии, выпустили с ними набор открыток. Также, к московской выставке, выпустим каталог. Это будет первый каталог ее работ. Если мы в дальнейшем передадим коллекцию, для музея это будет ценным подарком.

ПОМОЩЬ ТВОРЦАМ

- Для НФПП это уже не первый проект по возвращению работ российских творцов на Родину, расскажите немного о других подобных проектах?

- Мы участвовали в возвращении архивов Андрея Тарковского. В апреле 2018 года мы передали материалы, хранившиеся у сестры мэтра, Марины Тарковской, в Музей кино. Событие приурочили к их Дню рождения.

- На чем еще сосредоточена деятельность Фонда? Как и когда вообще появилась идея учредить подобный Фонд?

- Мы были созданы в ноябре 2011 года. Вся наша деятельность направлена на помощь творцам, молодым талантам, студентам профильных вузов, ветеранам искусства. Последним, например, ежемесячно выплачиваются пособия. Также мы поддерживаем конкурсы, фестивали. Работаем с музыкантами, художниками, актерами, режиссёрами.

- Какие проекты у Фонда еще есть на ближайшие перспективы?

- Сейчас мы работаем со вдовой фотохудожника Игоря Гневашева. Это один из ведущих фотографов, который работал со всеми именитыми кинорежиссерами. Везет нам на истинных творцов. Он пропускал все через себя. У него каждый кадр – нечто уникальное, художественное произведение. Надеемся, что удастся выпустить его авторский фотоальбом. Сейчас нам помогает его жена – Людмила Бурова. Мы атрибутировали около 150 работ. Надеемся сделать выставку. Как мы уже убедились, многие талантливые и гениальные люди при жизни очень скромны, живут, не привлекая к себе внимание. А задача нашего фонда – открывать новые имена и чтобы имена истинных творцов не забывались. Поэтому одна из ведущих программ НФПП – «Популяризация и сохранение культурного наследия России».