Зоозащитники: в Подмосковье вьетнамцы-нелегалы массово отлавливали и ели собак

В деревне Островцы Раменского района сегодня развернулась масштабная операция по спасению собак. Полтора десятка волонтеров вместе с полицией и журналистами штурмовали ворота агрофирмы, на территории которой в ужасных условиях держали около 40 питомцев. Зоозащитники уверены, что это скопление здесь неслучайно: животных могли держать местные рабочие-вьетнамцы, чтобы потом употреблять в пищу.

- Местные жители постоянно слышали лай и скулеж в этом районе, но как-то не обращали внимания, - рассказала «Комсомолке» с места событий волонтер Анастасия Галиева. - А на днях одна девушка, приехавшая сюда купить цветы, зашла на территорию и обомлела: десятки собак на цепях, которых держали прямо среди мусора. Ни мисок с едой, ни вольеров у них не было, цепи и поводки очень короткие, с места не сдвинуться. Животные спали на голой земле. А рабочие на все вопросы лишь разводили руками: мол, по-русски не понимаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/678686" frameborder="0"></iframe> В подмосковных Раменках местные жители обнаружили десятки собак, закрытых в теплицах у вьетнамцев.

Так в соцсетях появились видео с агрофирмы, на призыв спасти животных откликнулись добровольцы. Сегодня в первые часы на территорию фирмы не пускали не только зоозащитников, но и полицию. Потом, когда сотрудники правоохранительных органов все-таки попали внутрь, на территории развернулись активные действия. Рабочие стали экстренно грузить псов в машину, на выезде волонтерам удалось ее остановить.

- В итоге мы забрали около 15 животных, - продолжает Анастасия. - А следом остановили вторую машину, из которой с тюками и авоськами врассыпную бросились вьетнамцы. Вполне возможно, что они работали здесь нелегально и испугались визита полиции. На территорию нас по-прежнему не пускают, полицейские уехали со словами: «Обращайтесь в прокуратуру». Сейчас в теплицах фирмы остаются около 25 собак, которых мы намерены сегодня отвоевать. Представители фирмы предлагают нам приехать завтра, когда на месте появится арендатор. Но мы боимся, что животных уже не будет, поэтому намерены стоять у ворот, пока нам не откроют.

По словам местных жителей, в последнее время в округе исчезли все бродячие псы. Был даже случай, когда потерялся домашний алабай — в итоге хозяева обнаружили его на территории фирмы. Все животные, которых удастся забрать волонтерам, отправятся на передержку в приют Илоны Броневицкой. В дальнейшем волонтеры будут искать четвероногим хозяев.