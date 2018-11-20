Аэропорт Шереметьево подтвердил гибель человека на взлетно-посадочной полосе

На взлетной полосе в Шереметьево вечером 20 ноября самолет, следующий рейсом "Москва-Афины", сбил мужчину, который в результате сильнейшего удара погиб на месте. Об этом "Комсомольской правде" рассказала директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

- Сегодня в аэропорту Шереметьево при движении воздушного судна, рейсом Москва-Афины, по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета, в 20.10 по московскому времени было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом, - прокомментировала Анна Захаренкова.

По ее словам, на место трагедии сразу же прибыли службы СПАСОП, бригада Центра "Медицина катастроф", бригада скорой помощи Шереметьево, а также служба авиационной безопасности и транспортная полиция. Они осмотрели территорию, где и было найдено тело человека, разорванная одежда и личные вещи, которые принадлежали погибшему мужчине.

- Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий, - добавила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

По данным "Комсомольской правды", погибший мужчина не являлся сотрудником аэропорта. Одна из версий, что это все же был пассажир. По некоторым данным, ему около 25 лет, он гражданин Армении. Среди личных вещей был обнаружен посадочный талон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/678705" frameborder="0"></iframe> Аэропорт Шереметьево подтвердил гибель человека на взлётно-посадочной полосе.Видео СК РФ

- Вдоль полосы обнаружено большое количество небольших фрагментов одежды, пух, предположительно от куртки. А также шнурок из кроссовок, - рассказали следователи, которые работают на месте трагедии.

Погибший мужчина прилетел в Москву из Европы, у него должна была быть пересадка в Шереметьево. По некоторым данным, он должен был лететь в Армению.

На главный вопрос "как он оказался на взлетно-посадочном поле?", пока ответа нет. Ведь обычно, эта зона не доступна для пассажиров. Нельзя вот так просто сбежать с самолета во время прилета, например. Даже буйного пассажира бы догнали сотрудники аэропорта или полиции и убрали с взлетно-посадочной полосы.

Стоит отметить, что задержки вылета самолета в Афины не было. В момент трагедии лайнер уже набрал необходимую для взлета скорость и останавливаться не планировал. Пилоты ощутили столкновение с каким-то объектом на взлетно-посадочной полосе, но продолжили набирать скорость, позже взлетели. Информация о столкновении сразу же была передана диспетчерам, которые незамедлительно отправили все экстренные службы на место трагедии. Медики не смогли помочь человеку, от сильнейших травм он скончался на месте.

ОФИЦИАЛЬНО

- В аэропорту Шереметьево проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 25-летний мужчина был смертельно травмирован одной из стоек шасси самолета Боинг 737 (рейс Москва-Афины), который выполнял взлет, - рассказала Наталья Федорова, и.о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На месте сейчас работают следователи и выясняют всп причины произошедшего, а также информацию о том, как мужчина оказался на взлетно-посадочной полосе.