2018-11-25T10:36:15+03:00
Общество

Погода в Москве 25 ноября - 2 декабря: Морозы окрепнут до -16 градусов

Готовьте теплую одежду, зимние холода приходят в столицу раньше срока. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 25 ноября - 2 декабря
Юлия СМИРНОВА
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В последние числа ноября в столичном регионе будет морозно.В последние числа ноября в столичном регионе будет морозно.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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Осень в 2018 году в Москву не спешила, а зима, наоборот, приходит раньше срока. Уже в последних числах ноября ночные морозы усилятся до -16 градусов. Обычно такая холодина стоит в середине января!

Впрочем, пока ноябрь в столице по средней температуре на 1,2 градуса теплее климатической нормы, а вся осень выдалась на 2,5 градуса теплее, чем обычно - москвичи хорошо помнят аномально теплое бабье лето и солнечный октябрь.

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 25 ноября - 2 декабря:

В воскресенье, 25 ноября, серое небо, местами будет сыпать небольшой снег. Температура чуть ниже ноля: 0...-2 градуса в Москве и до -5 по области.

В понедельник, 26 ноября, тоже пасмурно и с небольшим снегом. Ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6.

Во вторник и среду, 27 - 28 ноября, в облаках появятся просветы, во вторник и в ночь на среду местами возможен снег, а в среду днем без осадков, небо прояснится. Ночные морозы усилятся до -7...-12 градусов, днем -3...-8.

В четверг, 29 ноября, переменная облачность, сухо и практически безветренно. Ночью очень холодно, -9...-14, днем -5...-10 градусов.

В пятницу, 30 ноября, под утро до -16 градусов, днем -6...-11. Такая погода на 7 градусов холоднее, чем обычно в последних числах ноября, и больше похожа на январскую. Будет облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 декабя, морозы чуть ослабеют. По ночам -9...-14 градусов, днем -4...-9. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.

Да, холода вполне зимние. А вот снега пока практически нет ни в мегаполисе, ни в Подмосковье. Небольшой снег, обещанный синоптиками, сугробов точно не наметет. Снежный покров закроет землю лишь к 9 - 10 декабря, поделились прогнозом синоптики центра "Фобос". Такая ситуация опасна для растений, предупреждают в Московском метеобюро: не защищенная снежным одеялом почва в студеные ночи быстро и глубоко промерзает.

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