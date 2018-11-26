2018-11-26T14:07:46+03:00
Общество

В Москве открыли канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников»

Покататься пока могут только туристы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Московская канатная дорога связала смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники».Московская канатная дорога связала смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники».Фото: Алиса ТИТКО
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Наземный, подземный, а теперь в столице появился и воздушный вид транспорта – Московская канатная дорога. Ее построили над Москвой-рекой, чтобы связать смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Зачем она нужна? Она будет выполнять три функции: спортивную, транспортную и туристическую. Во-первых, горнолыжники и сноубордисты смогут поднимать свое оборудование, во-вторых, экономия времени в пути от смотровой площадки до набережной – с 30 до 5 минут, в-третьих, просто развлечение - с высоты открываются новые удивительные виды на Москву.

Станция "Воробьевы горы" Московской канатной дороги. Фото: Алиса ТИТКО

Станция "Воробьевы горы" Московской канатной дороги.Фото: Алиса ТИТКО

- Появляется еще один вид транспорта, которого никогда не было в Москве. Это фуникулер - канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и «Лужники». Сегодня чтобы попасть от смотровой площадки до «Лужников» потребуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно будет доехать за пять минут, - сказал на открытии канатной дороги мэр Москвы Сергей Собянин.

На канатной дороге путь от Лужников до Смотровой площадки на Воробьевых займет 5 минут. Фото: Алиса ТИТКО

На канатной дороге путь от Лужников до Смотровой площадки на Воробьевых займет 5 минут.Фото: Алиса ТИТКО

Длина канатной дороги 720 метров. Да, это не сравнимо с горными сооружениями в Сочи или Крыму. Например, маршрут Мисхор — Ай-Петри – 2980 метров. Но это канатная дорога теперь явно станет одной из достопримечательностей центра Москвы.

К кабинке можно пристегнуть велосипед. Фото: Алиса ТИТКО

К кабинке можно пристегнуть велосипед.Фото: Алиса ТИТКО

На московской канатной дороге три станции: «Воробьевы горы» (верхняя), «Новая лига » и «Лужники» (нижняя). Маршрут займет 5 минут. Всего 35 кабинок, среди которых две vip-кабинки с кожаными креслами, которыми воспользоваться смогут даже молодежены. Пока канатная дорога работает только для туристов, покататься можно с 27 ноября.

Одна из 35 кабинок, которые будут курсировать над Москва-рекой. Фото: Алиса ТИТКО

Одна из 35 кабинок, которые будут курсировать над Москва-рекой.Фото: Алиса ТИТКО

- А как же спортсмены?

- Они смогут воспользоваться канатной дорогой только с февраля 2019 года, когда будет снег. Тогда же пройдут первые международные соревнования по фристайлу и сноуборду, - говорит председатель попечительского совета по вопросам реконструкции спортивно- туристического комплекса «Воробьевы горы» Дмитрий Свищев.

Система движения канатной дороги такая же, как на горнолыжном курорте - без остановки, поэтому в кабинку заскакивать нужно на ходу. Внутри восемь мест. Все хотят к окошку, но тут никто не обижен – стекла со всех сторон, правда, они тонированные (защищающие от дождя и солнца).

У входа на станцию. Фото: Алиса ТИТКО

У входа на станцию.Фото: Алиса ТИТКО

Мы начали движение. Повнзло сесть в vip-кабинку. Пролетаем над Москвой-рекой, эмоции просто зашкаливают – не от страха, а от красоты. Виды потрясающие, хочется увидеть знакомые объекты –«Лужники», сталинские высотки, башни «Москва-Сити». Для тех, кто в Москве первый раз, предложат бесплатный аудиогид на разных языках. И вот мы прибыли на конечную станцию «Лужники». На всех станциях есть кафе и сувенирные магазины.

- Если купил билет "туда-обратно", то уезжать нужно сразу? - спрашиваю в кассе.

- Нет, можно погулять. А потом, когда вам удобно, вернуться. Ограничений нет. Билет действует весь день, - говорит сотрудница канатной дороги.

КОНКРЕТНО

Одна дорога, два маршрута:

- большой круг («Воробьевы горы» – «Лужники»). Предусмотрены закрытые кабинки. В каждой поместится восемь человек. Также можно перевозить свой велосипед (есть специальные зацепы).

- малый круг («Воробьевы горы» - «Новая Лига»). Здесь открытые кабины, которые предназначены для спортсменов.

ГДЕ: улица Лужники, 24/1. Ближайшая станция метро "Воробьевы горы".

КОГДА: ежедневно с 11.00 до 23.00.

Расценки новой столичной канатной дороги. Фото: Алиса ТИТКО

Расценки новой столичной канатной дороги.Фото: Алиса ТИТКО

СТОИМОСТЬ: тариф "туда" - 400 рублей в будни, 500 рублей в выходные, тариф "туда-обратно" - 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов 2 и 3 групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу "туда" - 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Можно оплатить наличными, банковской картой или транспортной картой "Тройка".

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