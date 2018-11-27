Экскурсии по грибным тропам Подмосковья: Там, на неведомых дорожках, растет Плакун и Петров Крест

Представьте себе старый осенний Валуевский лесопарк, расположенный в Новой Москве. В нем нет фонарей, скамеек и киосков с хот-догами. Посреди валежника и бурелома возвышаются столетние дубы. Их ветви, подобно человеческим сосудам, впиваются в свинцовое небо. Под ногами поскрипывает первый снежок, не успевший накрыть заросли осоки. А на бревнах виднеются трутовики, каждый из которых похож на кепку Лужкова.

Казалось бы, лес - он и в Африке лес. Однако в этой чаще можно найти десятки грибов и растений, занесенных в Красную книгу (не только Москвы, но и России). И фотохудожник-натуралист Алексей Захаринский знает об этом не понаслышке. Вот уже четверть века он охотится за всякими лесными редкостями. За это время в его архивах накопились тысячи фотографий. В основном это грибы, о существовании которых лично я даже не подозревал. Например, кратероколла вишневая. Или левкоглоя сжатая (кстати, эти два гриба впервые найдены в Московской области). Или галльские толстоногие опята.

Свою «добычу» Алексей показывает на выставках, публикует в журналах и в собственном блоге (называется «Ода грязным сапогам»). Помимо этого Захаринский проводит по лесным тропам экскурсии. Бесплатно. О каждой отдельной травинке он - без преувеличения - может рассказывать часами. И вот у меня в руках уже не пожухлый и бесполезный лист (как думалось мне), а копытень европейский, хорошо помогающий от астмы.

«ЗАХОЖУ В ЛЕС БЛОГЕРОМ, ВЫХОЖУ СКАЗОЧНИКОМ»

Я опасался, что экскурсия будет походить на скучную и пресную лекцию.

«Посмотрите направо. Перед вами «листья сидячие, при основании сердцевидные, опушенные с обеих сторон или снизу. Цветки собраны в густые кистевидные соцветия на верхушках ветвей».

Но нет. Экскурсовод оказался не только флористом, но и философом. Например, он уверен, что у каждого дерева есть свой характер (если не сказать - душа). И тем, кто наблюдает за лесом, это хорошо известно.

Иономидотис неправильный. Фото: Алексей ЗАХАРИНСКИЙ

- У меня здесь бывать даже не только духовная, но даже физическая потребность, - говорит Алексей. - Терпеливые созерцатели не останутся без открытий. Я, например, нашел в этих местах около 10 видов грибов, о которых Красная книга даже не слышала. Все данные отправил на биофак МГУ.

Мы рассматриваем ствол дерева, испещренный жёлтыми, похожими на крупинки риса, крапинками. Что бы это могло быть? Одну из них я даже хотел надкусить, но, к счастью, Бог уберег. А, может, Леший...

- Это помет белки-летяги, - открыл мне глаза Захаринский. - Я как-то вечером видел, как она пикировала. Похожа на летучую мышь.

Удивительно. Но всякие неприглядные закорючки, растущие на бревнах, в мире биологов ценятся на вес золота. Я смотрю на них и гадаю, чей это помет. А Алексей поясняет, что это не что иное как иономидотис неправильный. Несъедобный черный гриб и кандидат на включение в Красную книгу Международного союза охраны природы. В Европе зафиксировано всего 20 находок. Я мысленно извинился перед иономидотисом...

Фламмулина бархатистоножковая. Фото: Алексей ЗАХАРИНСКИЙ

- В Валуевском лесопарке непростая гидрография, - продолжает рассказывать экскурсовод, пробираясь сквозь ветви кустарников. - Здесь даже в засуху бывают влажные участки. Это говорит о том, что где-то близко водяная жила. Вот поэтому и растут редкости. А вот и фламмулина...

Я подумал, что это такое имя. И начал искать глазами женщину. Но оказалось, что это зимний опенок. Съедобный гриб, растущий в наших лесах практически круглый год. В нашем случае он примостился на лишайнике, который по-научному называется «пельтигера окаймленная». Многие грибники опасаются зимних опят, потому что ничего о них не знают. Хотя некоторые смельчаки трескают их даже сырыми. В Японии доказали, что фламмулина противодействует раковым заболеваниям. Я с интересом разглядываю находку. А мой наставник достает фотоаппарат, ложится на снег и начинает щелкать. Однажды, говорит, лежал точно также и увидел ласку. Зверек фотохудожника попросту не заметил. И, конечно, угодил в кадр.

- Это там, в городе, мы инженеры, строители, блогеры, - улыбается Алексей Захаринский. - А тут, между тропинок, становишься сказочником. Я, например, часто шучу, что заключил с Лешим договор. Он мне подсовывает чудеса природы, а я их не срываю.

Хемитрихия змеевидная. Фото: Алексей ЗАХАРИНСКИЙ

ДУБ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СПИНУ

- Ну а это что за грибы, как думаете?

Я уставился на белые шарообразные шляпки, торчащие в коре клена.

- Не знаю... Может, белые...

- Да это же пластмассовые пульки! - рассмеялся мой спутник. - Здесь собираются команды и, как в пейнтболе, стреляют.

В общем, провел меня Алексей как школьника.

- Раньше люди общались с природой гораздо больше, - говорит он. - И даже в Средневековье (время, которое принято ругать за невежество) человек нравственно был более собран, чем сегодня. Потому что не пил пиво перед телевизором, а изучал лес. И даже разговаривал с деревьями. Кастанеда, например, писал, что дуб проявляет интерес к общению с человеком. Нужно прислониться к нему спиной и выговориться как следует.

Делать это при Алексее я постеснялся. И решил устроить сеанс связи в Ясеневе. У меня как раз под окнами несколько дубов.

За время экскурсии мы нашли миксомицеты (это грибоподобные организмы, относящиеся к простейшим животным, которые переползают с места на место со скоростью 2 мм в час). Несколько трутовиков настоящих (из них делают трут - материал, который воспламеняется от искр). Один трутовик ложный (напоминает обычный потемневший от времени камень). Брахитециум (по-русски - обычный мох). И многое другое.

Я с изумлением рассматривал каждую травинку, хотя для Алексея Захаринского это почти повседневщина.

- Действительно редкие находки случаются не так часто, - говорит он. - Я как-то наткнулся на траву, которая называется Петров Крест. Она раз в десять лет выбрасывает из-под земли цветонос. А все остальное время проводит под землей. Чтобы показать на фото, что растение подземное, я осветил его фонариком. И получил холодный, почти фосфоресцирующий цвет. Ботаники назвали его неестественным. Но они к художественной фотографии не имеют никакого отношения.

После прогулки я взглянул на лес другими глазами. Он населен вроде бы известными, но, если начать их изучать подробнее, совершенно загадочными существами.

КСТАТИ

Мало кто знает, что в лесах Москвы довольно много ядовитых растений. Например, вех. Он имеет стебель высотой до одного метра и белые тычиночные цветки. Его, в отличие от борщевика, вообще нельзя трогать. Если первый в пасмурную погоду вообще безвредный, то сок второго проникает через кожу и вызывает отравление (если, конечно, долгое время нести в руке клубенек). Растет вех ядовитый в основном около болот. Также нежелательно трогать руками траву борца северного (он же аконит). Имеет характерные сиреневые цветки (бывают также желтыми и белыми - это садовые формы). При отравлении аконитом обычно назначают промывание желудка либо внутривенное введение противосудорожных препаратов.