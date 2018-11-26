В столичных такси хотят установить камеры видеонаблюдения

После того, как на рынке такси произошла революция (речь идет о появлении крупнейших агрегаторов, принимающих заказы), поездки на желтой машине стали напоминать лотерею. После вызова через мобильное приложение по адресу может приехать вежливый русскоязычный опрятно одетый молчаливый водитель, с многолетним опытом работы и с чистым непрокуренным салоном. А может приехать Улугбек - на чужой машине со сломанным навигатором и с весьма поверхностным знанием русского языка (скажем, Эллочка Людоедка на его фоне смотрится как собиратель фольклора Владимир Иванович Даль).

Увы, но во время поездок часто возникают конфликтные ситуации.

- Особенно в пятницу вечером, когда пол-Москвы разбегается по барам и ресторанам, - поделился с «Комсомолкой» столичный таксист Иван Красов. - После полуночи начинают вызывать такси. Большинство - под градусом. Я у таких клиентов стараюсь сразу брать деньги. А то велика вероятность кидалова.

Впрочем, шалят не только пассажиры. Но и таксисты. Особенно приезжие. Им нужно отбить стоимость аренды автомобиля (около 1500 рублей в день), бензин и съемное жилье. За восемь часов сделать это не получается. Вот и работают по 20 часов в сутки. Отсюда - ДТП и водители, уснувшие за рулем.

В Мосгордуме предложили устанавливать в машинах такси камеры видеонаблюдения. По мнению председателя комиссиии по безопасности Андрея Шибаева, это уменьшит количество правонарушений. Для начала новшество может иметь рекомендательный характер. И в приложениях агрегаторы могли бы указывать, оборудована ли машина видеосъемкой. Если нет, пассажиры будут вправе отменить поездку.

- Никакого личного пространства в такси нет, - считает Иван Красов. - Это общественный транспорт. Также как автобус или троллейбус. Вот в машинах каршеринга устанавливать камеры нельзя (хотя это тоже одно время обсуждали, - прим. авт). Потому что они заменяют личное авто.

Шибаев уверен, что видеокомплексы помогут полиции разобраться в причинах многих происшествий, которые случаются в желтых машинах. Ранее тот же депутат предлагал создать черный список водителей такси, на которых неоднократно жаловались пассажиры. У злостных бомбил-нарушителей можно было бы навсегда отнимать лицензию.

МНЕНИЕ «ЗА»

- Видеорегистраторы в салонах такси нужно было установить еще давно, - считает водитель «Убера» Алексей. - И я поддерживаю эту инициативу. Если я легальный водитель и у меня все в порядке с документами и машиной, мне нечего скрывать. И тем более бояться какой-то там съемки. Зато после того, как на меня нападут, грабителей будет легче найти. У моего приятеля однажды забрали трехдневную выручку. Пассажир сел на заднее сидение и приставил к горлу нож. Друг в зеркале заднего вида даже лица не успел рассмотреть. И в полицию обращаться не стал. А была бы камера, было бы что показать.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

- Прежде чем вводить нечто подобное, нужно с рынка такси убрать нелегалов, - пояснил «КП» координатор движения «Стоп-нелегал» Евгений Грэк. - Ну появится такой регистратор в машине маньяка. И что? Он совершит преступление, а камеру выкинет в урну. И поставит новую. Вообще чем больше всяких условий и требований, тем больше нелегальных таксистов. Потому как с ними никто не борется. В одной таксомоторной компании ввели, например, тахографы (приборы, контролирующие режим труда водителя). И часть шоферюг просто ушли в нелегалы. Чтобы не заморачиваться. Со стороны государства нужно усилить контроль за рынком такси. И именно государство должно заниматься безопасностью. Для начала убрать нелегалов. Потом установить эти камеры (за счет бюджета, а не за счет таксомоторных компаний). И получать информацию в виртуальное облако. Чтобы водители не могли подделать записи. Или удалить.