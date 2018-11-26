Тоннель метро пройдет под железной дорогой и Третьим кольцом

На Большой кольцевой линии в Москве готовятся прокладывать первый тоннель под пятью участками Московской и Октябрьской железной дороги, Третьего транспортного кольца.

Маршрут пройдет через станции «Ржевская» и «Шереметьевская» и финиширует в демонтажной камере перед «Савеловской».

Как сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, для этого проходческий щит впервые монтируют в круглом котловане. Его диаметр 31,5 метра и глубина 45,9 метра. Он находится в районе Рижской эстакады Третьего транспортного кольца.

С помощью щита строители пройдут тоннель длиной около 3,5 километра на глубине от 30 до 70 метров. Строительство северо-восточного участка БКЛ от станции «Авиамоторная» до станции «Савеловская» ведет «Мосметрострой».

«Это самый крупный проект в истории метростроения в России и мире. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу», – сказал Андрей Бочкарев.