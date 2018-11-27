Король Малайзии женился на «Мисс Москва 2015»

Горы цветов, бриллианты, роскошные подарки и красавица невеста. Свадьба короля Малайзии Султана Муххамеда V и Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва – 2015», прошла 22 ноября в роскошном комплексе «BARVIKHA CONCERT HALL» на знаменитой Рублевке. 25-летняя первая красавица столицы отдала своей сердце 49-летнему монарху. Фотографии с молодой женой король разместил в своем Твиттере.

Жить супруги будут на родине жениха – в МалайзииФото: соцсети

Оксана в окружении подружек невесты, одетых в одинаковые голубые платья, позирует для фотографов на фоне огромных арок с живыми цветами. Как рассказывают гости, свадьба прошла в смешанных традициях двух стран. Невеста была в традиционном для России длинном белом платье. Но позже надела хиджаб. На столах по заветам ислама не было алкогольных напитков, а вся еда была халяльной. Накануне бракосочетания русская красавица приняла ислам. Оксана даже удалила старые аккаунты в социальных сетях. На аватарках новых страниц она в мусульманской одежде.

Накануне бракосочетания русская красавица приняла исламФото: Twitter.com

Жить супруги будут на родине жениха – в Малайзии. Туанку Муххамед V почти два года управляет страной. Где монарх познакомился с русской красавицей, пока остается загадкой. Кстати, многоженство в Малайзии официально разрешено, но встречается крайне редко.

Перед свадьбой Оксана удалила старые аккаунты в социальных сетях

Оксана Воеводина получила титул «Мисс Москва» в 2015 году. Тогда 21-летняя девушка училась магистратуре РГЭУ имени Плеханова. Длинноногая брюнетка рассказывала, что мечтает о карьере телеведущей.

Оксана Воеводина получила титул «Мисс Москва» в 2015 году