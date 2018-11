Трудности перевода: Почему названия улиц и остановок в Москве для иностранцев пишут латинскими буквами, но по-русски

Чемпионат мира по футболу прошел, а наследие в виде указателей в метро и на автобусных остановках с дублированием английского языка осталось. Москвичи и иностранцы до сих пор присматриваются и пытаются понять что такое «Worker and Kolkhoz Woman sculpture», «samocat» и «TsPKiO imeni Gorkogo».

Ошибочка произошла

На днях в соцсетях обсуждали информационное табло «Остановка перенесена к Политехническому музею». Перевели на английский язык его так «Оstanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu». Ошибку быстро обнаружили. В итоге, c сотрудниками «Мосготранса», которые являлись создателями указателя, провели инструктаж, чтобы такое не повторялось, а табло в этот же день заменили на новое - «Bus stop is relocated to Polytechnic Museum».

На днях в соцсетях обсуждали информационное табло «Остановка перенесена к Политехническому музею»Фото: Twitter.com

- Информационный щит создавался в программе, которая автоматически делает транслитерацию с русского языка на латиницу, — объяснили в пресс-службе «Мосгортранса».

Транслитерацию используют часто, и сбивает с толку она не только иностранцев, но и местных.

- На остановке «Метро Октябрьская» дубляж «Metro Oktyabrskaya». Почему «metro», если правильно «underground»? - жалуется знакомая москвичка Ольга.

- Но здесь слово «метро» входит в название остановки, поэтому переводу не подлежит, - скажу ей.

Табло в этот же день заменили на новоеФото: Twitter.com

- А как тебе нравится «samocat sharing» на стойке аренды самокатов или табличка «TsPKiO imeni Gorkogo»? Даже на русском не каждый поймет, что такое «ЦПКиО имени Горького».

Гугл нам помог разобраться. На английском «самокат» действительно звучит иначе - «sсooter», а «Samocat sharing» - это название мобильного приложения, где нужно зарегистрироваться, чтобы получить самокат напрокат. «ЦПКиО имени Горького» - название остановки возле парка Горького с советских времен. Для перевода применили транслитерацию. Допустим. Хотя при этом на соседнем информационном табло написано более понятно - «Park Gorkogo».

«Samocat sharing» - это название мобильного приложения, где нужно зарегистрироваться, чтобы получить самокат напрокатФото: Алиса ТИТКО

Что такое «ploschad» и «ulitcza»?

- Почему Red square, но при этом Samotyochnaya ploschad? - спросил у меня бразильский друг Густаво. - Не понятно, что такое ploschad. В Москве вообще трудно найти людей, которые могут общаться на английском языке, тем более в туристических местах, так еще и указатели не помогают. А эта сложная станция метро «Улица 1905 года», никто перевод понять не мог.

Педагоги английского языка говорят, что «Red square» - это уже устоявшийся перевод, так пишут на сувенирах и в путеводителях. А вот Samotyochnaya ploshad звучит так, чтобы иностранцу было удобно соотносить услышанное и увиденное. То же самое с улицами — это «street» или «ulitcza»? Встретить на указателях можно и первый, и второй вариант.

- Улица должна быть «street», так как это не название, транслитерировать необходимо только название, - считает Игорь Иванко, частный преподаватель английского языка. - Red Square - так исторически сложилось. И Самотечная тоже должна быть square, а не ploshad.

- Для иностранцев лучше писать полное русское название улиц латинскими буквами, например, «Nikolskaya Ulitsa» или «4th Voykovskiy Proyezd», «Komsomolskiy Prospect», - говорит Роберт Ди Джакомо из США, преподаватель-носитель английского языка школы «Windsor».

- В целом можно и так, и так. Главное, чтобы в городе было однообразие и сохранение падежа, - считает Алиса Бугорова, руководитель английской школы «Skyeng Camp». - Но все же иностранцы и от друзей, и от прохожих, и на объявляемых в транспорте станциях будут слышать «ulizca».

Самый больной вопрос москвичей: зачем так «больно» переводить букву «ц» в слове «улица»? Педагоги говорят, что до 2000 года транслитерировали как «ts», а в новом указе разрешаются варианты - «c» и «cz».

Садовое кольцо, например, значится на указателях, как «Garden ring». Москвичи говорят, что для них это звучит непривычно и, чтобы помочь иностранцам, будут вынуждены пользоваться онлайн-переводчиком.

- Вообще должно быть «Sadovoe Kolco/Kolzco». Но, похоже, что Garden Ring - уже тоже устоявшееся понятие, как Red Square, - говорит Алиса Бугорова.

- Сложности возникнут и при написании ТТК. Можно писать «Tretie Transportnoe kolzo». Но лучше порядковые номера писать, как 3rd, - говорит Роберт Ди Джакомо.

Садовое кольцо, например, значится на указателях, как «Garden ring». Москвичи говорят, что для них это звучит непривычноФото: Алиса ТИТКО

Перевели памятники — теперь не узнать

Наш легендарный памятник «Рабочий и колхозница» возле ВДНХ теперь звучит «Worker and Kolkhoz woman Sculpture». Педагог из США Роберт Ди Джакомо не соглашается, говорит, что название памятника должно быть на русском латинскими буквами - «Rabochiy i Kolkhoznitsa».

- Я бы согласился с представленным вариантом перевода «Worker and Kolkhoz woman Sculpture», именно в таком виде памятник и известен за рубежом, - говорит Альфред Авчян, преподаватель иностранных языков, переводчик.

Это же касается и перевода фонтана на ВДНХ «Дружба народов - «Fraternity of peoples fountain». Гугл обратно переводит «братство народов», а не «дружба народов».

- Действительно «fraternity» - больше братство. И более простым переводом было бы «frienship», тем более что у нас уже есть РУДН - Peoples’ Friendship University, - считает Альфред Авчян.

Наш легендарный памятник «Рабочий и колхозница» возле ВДНХ теперь звучит «Worker and Kolkhoz woman Sculpture»Фото: Алиса ТИТКО

- «Fraternity» - это братство. Но название фонтана как раз и имеет такой смысл. В Советском союзе у нас были все братьями, а не друзьями, - объясняет педагог английского языка Игорь Иванко. - Переводить нужно, мы же говорим, например, «Статуя Свободы», а не «Statue of Liberty».

А вот перевод павильона «Центральный» на ВДНХ как «Central pavilion» педагоги раскритиковали. Ведь это название, а не его расположение. Правильно писать pavilion «Tsentral’ny».

ОФИЦИАЛЬНО

Наталья Ремезова, заместитель руководителя ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства»:

- Органы исполнительной власти дали перечень наименований объектов, который они хотели бы нанести на городской указатель. Все наименования на русском и английском языке согласовываются с департаментами образования, спорта, ЖКХ. После этого отдаются в печать. На время Чемпионата мира в городе были размещены дополнительные указатели с наименованиями стадионов, культурных объектов. Тогда все наименования предоставлял Департамент спорта и туризма, также были согласования с Оргкомитетом. Тогда были выпущены рекомендации, где было четко сказано, как должны звучать названия объектов на русском и английском языке, какая аббревиатура использоваться.

КСТАТИ

В метро заменили непонятный перевод станции «Улица 1905 года»

Еще до Чемпионата мира по футболу иностранцы столкнулись с непониманием перевода станции «Улица 1905 года». Диктор в метро озвучивал «Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda».

- Поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки, и мы пошли навстречу пассажирам. Непростую для английской озвучки станцию стали объявлять с использованием перевода цифр на английский язык – «Ulitsa nineteen oh five goda», - рассказали в Московском метрополитене.

Хотя иностранцы все равно не понимают что такое «ulitsa» и «goda». Но стоит отметить, что для перевода названий использовали только транслитерацию. Иначе как бы звучала станция «Бабушкинский сад» - «Grandmother’s garden»? «Чистые пруды» стали бы «Clean ponds», а «Беговая» - «Running»?