Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дали в Москве «Верди гала»

Оперная дива Анна Нетребко не зря получила прозвище «женщина-праздник». Поход на ее концерт — это всегда гарантированный результат. Вдохновение и радость получает каждый зритель.

Вечер, который проходил на сцене Большого театра, можно смело назвать историческим событием. Анна и Юсиф, не раз выступавшие в ГАБТе, впервые дали здесь свой сольный концерт. Как всегда бывает на выступлениях Анны и Юсифа, в зале был аншлаг. Среди гостей присутствовали телеведущая Екатерина Андреева, большой друг Анны и Юсифа Филипп Киркоров, продюсер и композитор Виктор Дробыш, телепродюсер Юрий Аксюта, чета Газмановых, Валерия и Иосиф Пригожин и многие другие знаменитости.

В первом отделении Анна появилась на сцене в платье летящего силуэта цвета фуксии, во втором - в наряде с открытыми плечами и пышной юбкой. Дополняли концертные туалеты драгоценности от Chopard, лицом которого Анна является уже несколько лет.

Вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым на сцену вышли баритон Эльчин Азизов, первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра, и прима Метрополитен опера меццо-сопрано Долора Заджик.

Название вечера «Верди Гала» говорит само за себя. 26 ноября в исполнении звезд мировой классической сцены прозвучали самые красивые арии Джузеппе Верди из опер «Сила судьбы», «Трубадур», «Набукко», «Дон Карлос», «Отелло», «Аида», «Риголетто».

Аккомпанировал солистам и Хору им.Свешникова государственный академический большой симфонический оркестр имени П.Чайковского под управлением итальянца Микеланджело Мацца.

- Я никогда не вмешиваюсь в творческий процесс артистов. Анна и Юсиф всегда сами определяют тему концерта и произведения, которые будут исполнять. Это целиком их выбор, - рассказал продюсер и организатор концерта Максим Берин, - Чтобы согласовать все детали выступления нам потребовался целый год. Но сейчас мы занимаемся подготовкой следующего концерта, который пройдет в начале следующего года.

В финале исполнителей буквально завалили цветами. Анне подарили такое количество букетов, что прима не могла удержать их в руках, пришлось складывать на сцену.

Вел вечер Дмитрий Дибров. В финале зрителей ждал еще один сюрприз: концертное агентство Berin Art Management и звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поддержали подопечных фонда «Арифметика добра». Часть средств от продажи каждого билета на концерт Анны Нетребко и других международных оперных звезд были переданы на благотворительность.

На сцену вынесли символический чек в 4 миллиона рублей и вручили его представителю фонда. Благодаря «Арифметике добра» 200 детей обрели заботливую семью, а еще 1200 имеют надежную опору в жизни. Фонд «Арифметика добра» помогает сиротам получить образование и подготовиться к самостоятельной жизни после детского дома. Пожертвованные средства фонд направит на оплату мотивационных тренингов и уроков с репетиторами для детей из детских домов.

- Большое человеческое спасибо Анне Нетребко и организаторам концерта «Верди Гала» за то, что они поддержали наши начинания. Эти средства пойдут на адаптацию 70 детей-подростков, - поблагодарил собравшихся Роман Авдеев, учредитель благотворительного фонда и сам многократный приемный отец. - Спасибо за то, что эта проблема звучит здесь и сегодня со сцены Большого театра.

Большинство подопечных фонда живут в удаленных регионах и для них индивидуальные онлайн-занятия с репетитором – это практически единственная возможность получить необходимые для поступления в вузы знания. За три года по программе прошли обучение более 1050 подростков из 102 детских домов из 31 региона России. С ними занимались 111 преподавателей, которые провели более 50 тысяч уроков.

- Спасибо вам за теплый прием. Всегда волнительно петь на сцене этого театра, хотя он уже стал почти что родным домом, - говорит Юсиф Эйвазов. - Сейчас многие люди нуждаются в помощи. Но когда речь идет о детях, это отдельная тема. Мы благодарны вам за то, что вы уделяете внимание именно детским проблемам и бедам. Спасибо.