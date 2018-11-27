Ажиотаж на канатной дороге в Москве: гигантские очереди и закрытие на четыре дня
Первый день работы новой Московской канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» собрал гигантские очереди. Помещения станций не вместили всех желающих прокатиться, поэтому очередь тянется длинным шлейфом. Люди ждут и на улице. Ажиотаж понятен – до 24 декабря можно кататься бесплатно. Потом цены на билеты будут от 400 до 800 рублей.
- Столкнулись с серьезной трудностью – центральная станция «Новая лига» еще строится, а «Лужники» были закрыты из-за матча Лиги Чемпионов. В результате пришлось идти 1,5 км до верхней станции «Воробьевы горы» и выстоять часовую очередь, - поделился в соцсетях Андрей Воронов.
- Я пришла одна из первых на станцию «Воробьевы горы», людей было много. Но всех пускали. В кабинки сажали по 8 человек. Никакой толкотни, криков. Все понимают, что пришло много людей – надо подождать, - рассказала москвичка Юлия Рябушкина. – Через несколько минут уже была на другом берегу реки. Очень красиво.
- Очередь на канатку – жесть. Еще и снег пошел. В выходные лучше не соваться, - посоветовал Виктор Николаев.
Станция «Лужники» (нижняя) на канатной дороге действительно была недоступна из-за того, что сегодня на стадионе «Лужники» пройдет матч «ЦСКА»-«Виктория» в рамках Лиги Чемпионов.
ОФИЦИАЛЬНО
- Несмотря на большой интерес москвичей и туристов к канатной дороге, мы готовы прокатить всех желающих, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе Московской канатной дороги.
А также объяснили, снег не станет помехой. Московская канатная дорога сможет работать практически в любых погодных условиях. Несмотря на то, что сейчас на улице достаточно обильный снег, но это никак не помешает принимать новые потоки пассажиров.
Кроме того, существуют федеральные нормы и правила безопасности подобных объектов. Например, допустимая скорость ветра, при которой может работать канатная дорога около 15 м/с. Если же скорость ветра будет в разы превышать допустимые нормы, то компьютер воздушного транспорта определит необходимые данные и включит автоматическое замедление, с последующей остановкой.
ВАЖНО
Канатную дорогу закроют на четыре дня
- Московская канатная дорога, которая официально начала свою работу для жителей и гостей столицы, не будет работать в следующие даты: 3, 4, 5, 6 декабря в связи с ежегодным освидетельствованием объекта. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», - заявили в пресс-службе Московской канатной дороги.
Также представители отметили, что в обычные дни, включая будни и выходные, график работы будет прежний: кататься можно будет ежедневно с 12.00 до 20.00 включительно до 24 декабря.
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В Москве открыли канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников»
Наземный, подземный, а теперь в столице появился и воздушный вид транспорта – Московская канатная дорога. Ее построили над Москвой-рекой, чтобы связать смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Зачем она нужна? Она будет выполнять три функции: спортивную, транспортную и туристическую. Во-первых, горнолыжники и сноубордисты смогут поднимать свое оборудование, во-вторых, экономия времени в пути от смотровой площадки до набережной – с 30 до 5 минут, в-третьих, просто развлечение - с высоты открываются новые удивительные виды на Москву (подробности).
В Москве открыли канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников».Алиса ТИТКО