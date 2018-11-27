В Москве в рамках создания единой навигации установили 11-тысячный городской указатель

В столице продолжают обновлять городскую навигацию, в рамках пятилетней программы 27 ноября был установлен уже 11-тысячный указатель на Ленинском проспекте.

- В рамках создания единой системы навигации устанавливаются городские указатели по всему городу. В этом году устанавливаются преимущественно в Южном и Юго-Западном административных округах. Речь о более 2400 указателях, - рассказала Наталья Ремезова, заместитель руководителя ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства».

В рамках всей программы (была запущена в 2014 году) уже установлено 11 тысяч городских указателей. Программа разделена на пять этапов: указатели устанавливают каждый год в новом округе. У них у всех железобетонное основание, единая высота - 3,5 метра. Для всех элементов навигации используется цветографическая схема: темно-синий фон и белый цвет для основного текста и пиктограмм. Такая палитра была выбрана, чтобы был контраст для горожан, но при этом, чтобы указатели не отвлекали водителей и деликатно встраивались в архитектурно-пространственную среду Москвы.

Информационное содержание также одинаковое - название улиц, школ, музеев, больниц, библиотек, спортивных объектов и культуры. Теперь в ночное время суток можно увидеть номер дома, название улиц. Была обозначена точная локация исторических и культурных объектов. Суть единой навигации, чтобы москвичи, жители других городов России и туристы могли разобраться, найти по навигации свой путь или объект.

Но на этом программа обновления не заканчивается, сейчас городские власти продумывают дальнейшие шаги по созданию единой навигации в Москве. А также работы будут проведены в ТИНАО.

- Есть здания, которые сносят, появляются новые объекты. Поэтому нужна будет дополнительная навигация, - говорит Наталья Ремезова.

Москвичи и частные предприниматели также могут самостоятельно обращаться в Департамент ЖКХ и сообщать о том, что где-то изменилось наименование учреждения и нужно актуализировать указатель.

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