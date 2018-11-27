В Подмосковье тренер ударил ребёнка ногой в голову из-за ошибки на ринге

Видеокадры, на которых тренер по кудо из Подмосковного Наро-Фоминска дважды с ноги бьет в голову девятилетнему мальчику, облетели соцсети. Запись, как оказалось, была сделана в марте этого года. Однако тогда публиковать ее родители мальчишки не стали. Тренеру по кудо, Ивану Курилко, который пообещал больше никогда не заниматься с детьми единоборствами, поверили на слово.

Каково же было их удивление, когда спустя несколько месяцев они встретили тренера на очередных соревнованиях. Нервы родителей не выдержали. И вот уже видео, на котором наставник жестоко «наказывает» ребенка, обсуждают миллионы человек. На кадрах четко видно, как седовласый громила бьет ребенка. За что? За то что во время соревнований мальчуган случайно ушел в угол противника. Хорошо еще, что на ребенке был защитный шлем. Он и спас его от травм.

В Наро-Фоминске тренер по кудо ударил ученика ногой в голову.

Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет.

- Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК РФ по Московской области.

Как удалось выяснить «КП», еще в марте проверку по данному факту вела полиция. Однако дело не возбудили: «не нашли состава преступления».

- Такое поведения тренера недопустимо. Еще в марте мы были в составе комиссии, которая приняла решение об отстранении его от тренерской работы, - пояснил «КП» Алексей Истяков, руководитель Московского областного отделение общероссийской общественной организации «Федерация КУДО России» .

Известно, что с детьми он занимался более десяти лет. Сам мужчина уверяет, что такое с ним произошло впервые.

- Бес попутал. Простите, - заявил он родителям мальчика.

Найдется ли состав преступления в его действиях на этот раз, будет известно в ближайшее время. Ситуацию взяла под личный контроль детский омбудсмен Подмосковья.

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