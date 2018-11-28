Что изменилось в наземке и метро Москвы к зиме: Новые маршруты, тепловые завесы и трамваи-чистильщики

Москву на этой неделе немного засыпало снегом. Хотя зима по-настоящему еще не захватила город и даже на календаре пока последние осенние деньки, в наземке и метро к холодам готовятся. Чтобы пассажирам не пришлось в плохую погоду мерзнуть в пути с пересадками, запускают новые удобные маршруты и открывают дополнительные остановки, утепляют автобусы и электрички, наводят порядок на платформах. Мы узнали, что изменилось в городском транспорте накануне зимы.

В ПОДЗЕМКЕ НАГРЕЮТ ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ

На всех станциях метро будут поддерживать комфортную для пассажиров температуру. Для этого в вестибюлях вновь появились более 3,8 тысячи вторых стеклянных дверей на входах. Их ставят, чтобы не выдувало тепло во время морозов. Напомним, весной и летом эти створки убирают, чтобы станции проветривались.

Еще здесь поставили более 800 воздушно-тепловых завес. Эти устройства подключили к системе вентиляции. Выходящие из них подогретые струи воздуха «тормозят» холод у входов в здания. А на лестницах проверили обогрев ступеней. На станциях позаботились и о чистоте во время снегопадов, слякоти и гололеда. Для этого отремонтировали грязеприемники - металлические решетки на полу, в которые стекает талый снег и дождевая вода.

Кстати, воздушно-тепловые завесы включаются и около входов на девяти вокзалах столицы - Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

В наземке устроили ревизию системам отопления, уплотнителям дверей, форточкам и люкам. Все это помогает сохранять в салоне комфортную температуру. Дорогу перед автобусами, троллейбусами, трамваями и электробусами будут вылизывать не только снегоуборочные машины, но и специальные трамваи-снегоочистители.

МАШИНИСТЫ МЦК БОРЮТСЯ С ЛЕДЯНЫМ ДОЖДЕМ НА ТРЕНАЖЕРАХ

На Московском центральном кольце (МЦК) машинистов «Ласточек» готовят к зиме с помощью занятий на специальных тренажерах. Техника имитирует нестандартные ситуации, например, из-за сильного снегопада из кабины ничего не видно или во время ледяного дождя упало дерево на пути. Машинисты учатся бороться с аномальной погодой вместе со специалистами железной дороги и городскими службами.

Помимо этого, в вагонах «Ласточек» при открытии дверей пассажиров будут прятать от мороза за тепловым щитом - потоком воздуха с плюсовой температурой.

АВТОБУСЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ ДОЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ

На маршрутах наземки зимой тоже многое меняется с первыми холодами. Некоторые старые трассы продлят или откроют новые, а время их работы увеличат. Кроме того, появятся дополнительные остановки. Выглядит это так:

- на автобусном маршруте № 887 теперь можно уехать с конечных остановок на час позже. От станции метро «Рассказовка» последний автобус будет отправляться в 22.30 (раньше - в 21.36), а от микрорайона Солнцево Парк - в 22.46 (раньше – в 21.52);

- автобусы № 51 «Народная улица» - «138-й квартал Выхина» начали заезжать на Воронцовскую улицу, ближе к поликлинике № 104. От Народной улицы трасса идет до станции метро «Таганская», далее по улице Большие Каменщики, переулку Маяковского и Воронцовской улице до Таганской площади, а затем по прежнему маршруту. На нем появятся и новые остановки - «Метро «Таганская» (улица Большие Каменщики) и «Поликлиника № 104» (Воронцовская улица);

- автобусы № 906 «1-й микрорайон Щербинки» - «Станция метро «Улица Академика Янгеля» теперь едут в обоих направлениях со всеми остановками по улицам Брусилова и Маршала Савицкого, а далее своим маршрутом. Первой остановкой для посадки пассажиров стала «Захарьино» на улице Брусилова;

- первые автобусы № 812 начали отправляться от Новоорловской улицы в 5.25 (вместо 5.35), от станции метро «Новопеределкино» - в 5.32, от платформы Переделкино – в 5.45 (вместо 5.55). По пути к платформе Переделкино открылась дополнительная остановка «Улица Федосьино» - около дома 14 на улице Скульптора Мухиной. Раньше там останавливались автобусы № 767 и № 902;

- для автобусов № 117, 303, 503, 508, 526, 531, курсирующих по Калужскому шоссе в центр, переименовали остановку «6-я Нововатутинская улица». Теперь она называется «Светлая улица»;

- в автобусах № 117, 303, 503, 508, 512, 514, 515, 526, 531, 873, 876, следующих по Калужскому шоссе в обоих направлениях, появилась дополнительная остановка «6-я Нововатутинская улица». Ее разместили между остановками «Новые Ватутинки» и «Светлая улица»;

- для автобуса № 832 по обе стороны Островной улицы построили еще одну остановку - «Островная улица». Она находится между действующими остановками «Улица Крылатские Холмы» и «Гольф-комплекс». Обо всех изменениях в наземке можно узнавать на сайте Мосгортранса (www.mosgortrans.ru) и метро – на Едином транспортном портале Москвы (transport.mos.ru). Там же через электронную приемную можно отправлять жалобы на неполадки в общественном транспорте столицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Москве-реке прокатимся с холодком

С середины ноября речная навигация перешла на зимнее расписание. Вместо летних корабликов по Москве-реке теперь рассекают 10 всесезонных судов ледокольного класса с укрепленным корпусом. Они могут колоть битый лед толщиной до 20 сантиметров.

Зимой по воде можно прокатиться на любом из двух туристических маршрутов в центре города. При этом пассажиры любуются красивыми видами из огромных панорамных окон - Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», стадион «Лужники», главный корпус МГУ и гостиница «Украина». Экскурсия длится примерно 2,5 часа. Цена билета – от 600 рублей (детский), от 800 рублей (взрослый). Подробнее на сайте.