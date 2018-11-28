В Москве неизвестные «заминировали» несколько торговых центров

Утром в среду, 28 ноября, в полицию столицы поступило сообщение о минировании нескольких торговых центров. По разным данным, речь идет более чем о десяти ТЦ. В списке, как крупные торгово-развлекательные центры, так и небольшие комплексы. По тревоге были подняты экстренные службы. Как удалось выяснить «КП», в некоторых ТЦ до сих пор ищут взрывчатку.

- Мы откроемся в 14.30. Все посетители и персонал эвакуированы. У нас тут еще работают полицейские, - рассказали «КП» в ТЦ «Мегаполис».

Еще один «заминированный» ТЦ - «Горбушкин двор».

- Все сотрудники и посетители покинули торговый центр сразу же после поступления сигнала. В настоящий момент в гипермолле работают представители экстренных служб, сообщили в пресс-службы ТЦ "Горбушкин Двор".

Некоторым торговым центрам не хватает смелости признаться в хоть и ложном, но все-таки минировании.

- Мы не работаем по техническим причинам. Никакого минирования не было, - заявили в ТЦ «Город» в Лефортово.

В ТЦ «Атриум» информация о минировании опровергли.

Официальной информации о точном количестве торговых центров, которые стали жертвами телефонных террористов пока нет. Тем временем, в полиции столицы информацию о массовых ложных минированиях нам подтвердили.

Пока здания торговых центров исследуют саперы и кинологи, полицейские разыскивают телефонных террористов. Им грозят крупные штрафы.