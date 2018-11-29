Собянин: "Москва из города для заводов превратилась в город для людей"

На V бизнес-форуме «Трансформация» в «Олимпийском» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведенной масштабной трансформации всех городских сфер для того, чтобы столица стала комфортной для ее жителей.

- И бизнес, и город без трансформации и без понимания того, как они развиваются, существовать не могут, - отметил Собянин в своём выступлении. - Мы все привыкли видеть город таким, каким он есть. На самом деле, в современном мире города меняются с большой скоростью. То, что раньше изменялось за столетия, сегодня меняется за годы или месяцы. Любая сфера города требует гигантской трансформации, чтобы развернуть ее навстречу человеку.

Мэр рассказал, как Москва из города для заводов, а позже города для машин, превратилась в город для людей. «Надо поставить во главу человека. И так во всех сферах - образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и других», - уточнил Собянин.

По его словам, сегодня столичные многофункциональные центры «Мои документы» являются лучшими в мире. Масштабные изменения произошли и в других сферах городской жизни, в частности, на улицах столицы.

«Таких улиц и парков было реорганизовано множество, еще не все. У нас огромное количество районов в Москве, которые требуют также своей концепции и развития. Это новая страница развития города под названием «Мой район», - уточнил мэр.

В правительстве Москвы уверены, что для благоустройства гордских пространств, сначала нужно провести большую работу. Бывало, что она вызывала критику - демонтаж рекламных растяжек, воздушных проводов, ликвидация самостроев, организация парковочного пространства.

«Теперь мы считаем, что город выглядит европейским. Убрать все, что не нужно, привести в порядок было похоже на войну, но через это все пришлось пройти. Сегодня есть где жить, гулять, проводить праздники. Это ваш город, город ваших детей и внуков, пространство, которое принадлежит вам», - добавил Сергей Собянин.

Мэр рассказал и о трансформации в сфере транспортной инфраструктуры - появлении Московского центрального кольца, строительстве новых линий и станций метро, разработке проекта «Московские центральные диаметры» - нового наземного метро.

«Для автомобилистов мы каждый год строим больше 100 километров сложнейших дорог. В ближайшие годы стоит задача построить четыре хордовых сообщения - северо-западное, которое практически уже построено, северо-восточное, юго-восточное, Южную рокаду, которые дадут возможность автомобилистам проезжать через город, минуя его загруженную центральную часть. Это проект не миф, он полным ходом реализуется в Москве», - сказал он.

Город также активно поддерживает бизнес. Для этого создана система специальных мер помощи бизнесу - консультации, финансовая поддержка, инфраструктура, поддержка экспорта, образовательная поддержка, участие в государственном заказе.

"Мы почти в два раза увеличили количество торговых площадей, и в 1,5 раза - количество офисов. Эта та политика, которую проводил город и будет ее проводить", - подчеркнул Собянин.

Мэр рассказал, что несколько лет назад в Москве находились три-четыре технопарка. А сегодня в эту систему включено 33 технопарка, в которых работают около 40 тысяч человек. «И площадь технопарков уже сопоставима с площадью торговых центров», - отметил он.

Мэр добавил, что в Москве функционирует около 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет 13% от всего малого и среднего бизнеса в России.

«Благодаря развитию инфраструктуры, транспорта, изменению административных процедур мы имеем реальный рост инвестиций, практически 76%. Это раз в семь больше, чем в среднем по стране. Несмотря на кризисы, проблемы и санкции инвестиции в основной капитал Москвы растут», - констатировал Сергей Собянин.

Наконец, мэр отметил, что согласно опросам 60% москвичей хотели бы оставаться и жить в российской столице. Ее опережает только Лондон с показателем 62%.

В заключение мэр поблагодарил всех присутствующих за участие в развитии города.

«Трансформация» — крупнейший в мире форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Его главная цель — сделать Москву экономическим центром мира.