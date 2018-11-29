В Москве открыли эстакаду, связывающую Северо-Восточную и Северо-Западную хорды

В столице 29 ноября открыли движение по разворотной эстакаде-связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в районе улицы Большая Академическая.

- Сегодня мы запускаем небольшую (прим. - длина 570 метров), но очень важную эстакаду. Она улучшит движение в трех районах севера Москвы, сделает хорошую связку между Северо-Западной и Северо-Восточной хордой. Улучшит движение на 10-15%, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря новой эстакаде улучшится дорожная ситуация в Коптево, Головинском, Тимирязевском и многих других районов севера Москвы. Автомобилисты въезжающие в Москву по Северо-Восточной хорде, смогут быстрее добираться в северо-западные и западные районы города. В обратном направлении - удобнее станет и короче путь в аэропорт "Шереметьево" и Зеленоград.

Новая эстакада также позволит уменьшить для водителей неудобства, которые могут возникнуть в 2019-2020 годах в связи с планируемой реконструкцией Дмитровского путепровода.

- В следующем году мы начинаем реконструкцию Дмитровского путепровода. Это потребует закрытия некоторых полос. А наличие эстакады, которую мы открываем сегодня, снизит нагрузку, то есть сыграет очень важную роль, - отметил Петр Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.

Также он рассказал, что за последнее пять лет в столице было построено 128 переходов, что обеспечивает безопасность пешеходам.

КСТАТИ

Итоги дорожного строительства в Москве в 2018 году

- В этом году построено 127 км дорог и 55 искусственных сооружений. По числу построенных мостов, эстакад и тоннелей это рекорд за всю историю существования Москвы. Закончена реконструкция Калужского, Варшавского шоссе, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также была построена дорога от Киевского до Калужского шоссе (31 км, 9 путепроводов и 2 тоннеля), открыто движение по транспортному тоннелю на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная в Щербинке. Строительство Северо-Восточной хорды завершено на 2/3 - открыты участки от Косинской эстакады на МКАД до Открытого шоссе, от Дмитровского шоссе до новой трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург". Также дорогами была обеспечена развивающаяся территория ЗИЛ.