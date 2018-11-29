2018-11-29T18:49:48+03:00
Общество

В Москве появилась реклама с призывами творить добро

В соцсетях тут же отреагировали на необычные объявления
Ирина ИЛЬИНА
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Любопытные посты в «Инстаграме», где пользователи выложили видео и фото с «доброй» рекламой, тут же набрали немалое количество просмотров.

Многих цепляет, когда они видят подобные надписи: «Вам не нужно быть гением, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается» или «Вам не нужно писать письма Деду Морозу, станьте им сами».

На своей странице фотографию с билбордом выложил подросток Глеб с подписью «Шалость удалась! Завтра узнаете подробности». Как оказалось, он стал лицом этой рекламы.

На своей странице Глеб выложил фотографию, как оказалось, он стал лицом этой рекламы.

На своей странице Глеб выложил фотографию, как оказалось, он стал лицом этой рекламы.

Оказывается, такие заставки, призывающие делать добрые дела, появились на больших экранах на Центральном телеграфе на Тверской, здании Московского дома книги на Новом Арбате и торговом центре «Хорошо» на Хорошевском шоссе.

На всех заставка указан сайт dobro.love, приводящий на портал «Добровольцы России».

Отношение к «доброй» рекламе в соцсетях неоднозначное. Многие отметили, что послания никак не связаны с добротой, например, рекламодатели подрывают авторитет самого любимого сказочного героя – Деда Мороза, а на торговом центре размещены призывы отказаться от покупок.

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