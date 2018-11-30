Монастыри Москвы: Стены красят в цвет времен Ивана Грозного, а двери переделывают в окна

Москва не только строит новые храмы, но и постоянно реставрирует старинные церкви, колокольни и монастыри. Их по всему городу с давних времен сохранилось более тысячи. Среди них - и федеральные, и городские памятники истории. Некоторые храмы на время ремонта закрывают полностью, другие - частично. Мы узнали, что и когда в них изменится.

Высоко-Петровский:

На фасады вернулись росписи, сделанные по приказу Петра

Главный собор Высоко-Петровского мужского монастыря - каменную церковь Петра Митрополита - полностью обновят уже в ближайшие месяцы. Монастырь основан в XIV веке. Это одно из старейших храмовых сооружений в Москве. На фасадах церкви восстановили уникальную живопись. Ее наносили когда-то по приказу Петра Первого. До наших дней сохранились фрагменты старинных росписей.

Кроме того, мастера заканчивают восстановление и укрепление фундамента храма, дорожки вокруг него и ступеней крыльца главного входа с крупной гранитной плиткой. Стены церкви уже укрепили специальным раствором, оштукатурили и покрасили их в красный цвет по технологиям XVI века. Восстановленный на фасадах орнамент как бы оплетает портал главного входа и соседние окна.

Даниловский монастырь. Фото: mos.ru

Даниловский:

Первую православную обитель столицы защитят от пожара

В Даниловском монастыре в центре Москвы обновят три здания (см. схему). Основанная в конце XIII века, обитель считается первым монастырем столицы. За последние десятилетия в ней обновляли некоторые постройки, иконостас и даже возвели две часовни. Сейчас реставраторы восстановят обветшавшую местами кладку стен, росписи, укрепят фундаменты. По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, специалисты позаботятся и о пожарной безопасности памятника архитектуры. Ремонт планируют завершить в ближайшие два года.

Новоспасский монастырь.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Новоспасский:

И вновь зазвонил колокол

Реставрацию проводят уже не первый год и в Новоспасском монастыре в районе Крестьянской Заставы. В прошлом году на колокольню подняли колокол весом 16,5 тонны. Сейчас специалисты изучают угловые башни, а также части западной галереи Спасо-Преображенского собора, северный братский корпус и крепостные стены 1640 - 1642 годов. Их осмотрят, измерят и запишут особенности строений. Здесь уже укрепили несущие конструкции постройки и кирпичную кладку, заменили инженерные системы, восстановили белокаменные колонны, карнизы и обрамления, отреставрировали фасады здания, его купол и крест, циферблат башенных часов. Частично ремонт завершат в этом году. Остальное доделают в 2019-м.

Древним постройкам столицы возвращают исторический вид

ЧТО ЕЩЕ

- Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках стоит на Маросейке под боком у станции метро «Китай-город». В нем обновят яркий кирпичный цвет фасадов, восстановят некоторые детали интерьера. Работы планируют провести в следующем году.

- В Троице-Одигитриевском женском монастыре Зосимовой пустыни в поселении Новофедоровском в Новой Москве восстановят четыре строения - дом причта с пристройкой, хозяйственный корпус, дом с мезонином начала ХХ века и колокольню 1910 года. В колокольне обновят облицовку внутренних стен, отреставрируют фасады и наличники оконных проемов. В доме с мезонином отремонтируют фасады и печи. А некоторые дверные проемы переделают под окна - как это было в постройке 1840-х годов.

- В музее-заповеднике «Царицыно» продолжается реставрация фасадов колокольни XVIII века храма Иконы Божией Матери «Живоносный источник». В нее несколько лет назад попала молния, и по одной из стен расползлась трещина. Специалисты почистили от пыли и грязи стены, восстановили позолоту на куполе и кресте, кровлю. Фасады звонницы покрасили в небесно-голубой цвет. Такой же цвет появится после завершения реставрации в 2019 году на фасадах церкви и трапезной.

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