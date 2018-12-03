Необычные новостройки Москвы: Футбол на крыше и дома с золотыми стенами

Столичные архитекторы продолжают удивлять москвичей. В ближайшие годы начнут строить необычные здания. Внутри они ничем особо не отличаются от остальных домов. А вот снаружи их украсили так, что мимо точно не пройдешь. Мы узнали, какими новостройками скоро пополнится Москва.

Погонять мяч в поднебесье

Припарковал автомобиль - и бегом на крышу паркинга. Трехэтажный гараж на 100 машин на Ленинградском проспекте превратят в настоящий спорткомплекс. На площади порядка 6 тысяч квадратных метров уместятся не только авто, но и залы для игры в сквош и мини-футбол, комната отдыха, мини-склад для спортинвентаря. А на крыше появятся футбольные поля и теннисные корты (на фото).

Просто блеск

На юге Москвы на Хавской улице вырастет жилой дом из нескольких корпусов, облицованных золотым и черным кирпичом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект восьмиэтажного здания уже согласован. Авторов вдохновляли русский авангард и работы Казимира Малевича. Фасады выложат кирпичами, цвета: черный глянец, золото, красный. Окна сделают разного размера и на разной высоте. Жилой комплекс состоит из трех восьмиэтажек, соединенных подземным паркингом на 74 машино-места. Главный вход для жильцов будет со стороны Хавской улицы.

Из просторного холла можно будет выйти ко всем трем восьмиэтажным корпусам и во внутренние дворы. На первом этаже - вестибюль и служба эксплуатации. Выше - квартиры, причем некоторые из них будут с собственной небольшой террасой.

Участок вокруг дома озеленят и поделят на три части - открытый благоустроенный двор с навесом перед главным входом и два небольших закрытых для посторонних двора с площадками для игр и отдыха. У каждого двора будет свой дизайн.

Фото:archsovet.msk.ru

Бумажный самолетик приземлится около «Некрасовки»

В Некрасовке один из физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) напомнит сложенный из бумаги самолетик. Здание начнут строить в следующем году недалеко от метро «Некрасовка». Стены ФОКа украсят в стиле оригами - металлом и панорамными стеклами в виде треугольных и квадратных фигур. По ночам на фасаде будут включать подсветку.

В многофункциональном спорткомплексе на первом этаже появится большой плавательный бассейн для взрослых и детский бассейн. А еще несколько площадок для командных игр, тренажерные залы и круглогодичный каток с буфетом.

Для экстремалов откроют скалодром и роллердром. Около здания сделают авто- и велопарковки, площадки для сдачи норм ГТО.

Фото:archsovet.msk.ru

ЧТО ЕЩЕ

- На Ленинградском шоссе построят два корпуса гостиницы с зеленой кровлей. Фасады комплекса украсят алюминиевыми ромбами, напоминающими чешую. Самая высокая часть здания вырастет на 14 надземных этажей. На нижнем уровне - фитнес с бассейном, ресторан на 120 мест, комнаты для переговоров и конференц-залы. Подземный паркинг рассчитан на 86 машин, а на открытой стоянке - еще 18 мест.

- Зелеными станут и крыши новых культурных центров столицы. Здания сейчас перестраивают из старых советских кинотеатров. Летом на них устроят открытые террасы. Вход на них будет свободным. Там поставят шезлонги и зонтики, столики и стулья, киоски с напитками и едой. Эти площадки украсят клумбами с цветами и кустарниками.

- На ЗИЛе четыре жилых комплекса в 7 и 14 этажей превратят в мини-город с садами, прогулочными дорожками, закрытыми от машин дворами. При этом под каждым зданием откроют паркинг. В квартирах будет остекление в пол по принципу французских балконов. На первых этажах - офисы. В отдельном корпусе - трехэтажные апартаменты со своими площадками для отдыха.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Что обязательно должно быть в каждом московском дворе и доме?

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Как можно больше зелени. А то у нас все под бульдозер - а потом долго и упорно восстанавливаем. Еще элементарные тренажеры, в том числе для тех, кто в категории 60 плюс...

Александр ИВАНОВ, урбанист:

- Что жители выберут - то и должно быть. А жителям надо, чтобы их дворы оставили в том виде, к которому они привыкли. Универсальных предложений быть не может. Ну вот исторические улицы в центре одинаково благоустроили - и они стали похожи друг на друга. Может, и фонтаны надо оставить во дворах старые.

Борис ЩЕРБАКОВ, народный артист России:

- Детская площадка должна быть, а что еще?

Дмитрий МАЛОВ, простой житель:

- Нужно во дворах сделать чисто гостевые парковки, например, мест на десять, как инвалидам. А то понаезжают всякие, а жителям и парковаться негде. А неместных - на штрафстоянки.

Борис САМОЙЛОВ, редактор Красной книги Москвы:

- Кустарники самых разных видов, и рябину-черемуху, и хвойные. И уже на этом фоне можно размещать внутри и детские площадки, и площадки отдыха. Насчет спортплощадок не знаю - когда они впритык к домам, жителям это не нравится. Когда делают планировку, надо все сразу продумывать.

Екатерина СВЯТИЦКАЯ, мама троих детей, москвовед:

- Деревья должны быть в каждом дворе. Место для автомобилей граждан. Открытая парковка, подземная - в зависимости от района. И детская площадка. И они должны быть разные. И по оснащению, и по дизайну. Меня как жителя Москвы очень огорчает, когда собранные руками жителей площадки разбираются и ставятся типовые конструкторы, которые ни уму ни сердцу. И очень хорошая вещь - резиновое покрытие, если оно положено по технологии.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, инженер и слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- А я бы на каждой крыше сделал солярии, правда, огородив их надежно, чтобы люди случайно не свалились. Шезлонги поставить!