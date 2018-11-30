2018-11-30T08:44:01+03:00
Общество

В Подмосковье выбрали 27-метровую елку для Кремля

По традиции выбрали 100-летнюю лесную красавицу
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В этом году новогодняя елка будет доставлена в Кремль из Щелковского района Подмосковья.В этом году новогодняя елка будет доставлена в Кремль из Щелковского района Подмосковья.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Главную новогоднюю елку страны выбрали в Щелковском районе. В середине декабря лесную красавицу доставят в Кремль. О том, как выбирали елочку, и какие у нее параметры рассказала Елена Крылова, пресс-секретарь Управление делами президента РФ.

- Возраст елочки 100 лет, ее высота - 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров, - говорит Елена Крылова.

Выбор елочки для Кремля – дело не простое. Для лесных красавиц Подмосковья устраивают настоящий конкурс. Участвовать имеют право только «дамы» достигшие 100 лет. Профессиональное жюри смотрит на внешний вид елочек, на их пушистость и высоту.

И вот в этом году новогодняя красавица нашлась в Щелковском районе. Именно она поедет на автопоезде в Кремль. Уже дату для поездки выбрали – 16 декабря. Транспортировка замет два дня, автопоезд будет ехать ночью, чтобы не создавать пробки из области, а 18 декабря елочку встретят в Москве.

Самое интересное начнется в столице - установка елки на Соборной площади и украшение игрушками. Ежегодно ее украшали одинаковыми ретро-игрушками, в этом году выбрали стиль «Зимний лес». Для щелковской красавицы потребуется несколько тысяч игрушек и около километра разноцветных гирлянд.

Основные новогодние торжества, где елочка станет главным объектом для хороводов, пройдут в Кремлевском дворце 26 декабря. На Кремлевскую елку приедут школьники со всех уголков России, а также из Абхазии и Южной Осетии. Для детишек подготовят также развлекательную программу и экскурсии по городу.

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