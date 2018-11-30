Московские такси ограничат в скорости

Количество ДТП с участием такси зашкаливает. В одной только Москве за шесть месяцев этого года зафиксировано 405 аварий с участием желтых автомобилей. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Причем в статистику ГИБДД попали только ДТП с пострадавшими. Счет сломанных бамперов и помятых крыльев вообще никто не ведет. Крупные агрегаторы признают, что ситуация плачевна. Бороться с ней решено с помощью ограничения скорости движения автомобилей.

Такси, такси, лети, лети!

Уже с 1 декабря крупнейший агрегатор «Яндек. Такси» начнет блокировать работу бомбил-лихачей. Причем никаких дополнительных гаджетов для контроля за скоростью движения автомобилей не потребуется. Использовать будут Таксомерт, к которому подключены все автомобили.

- В него встроен Яндекс Навигатор, который помогает построить оптимальный маршрут и довезти пассажира из одной точки в другую. Он знает об ограничениях скорости на каждом участке дороги в любом городе, где может оказаться водитель. Таксометр определяет местоположение водителя с помощью системы GPS и сравнивает скорость движения его машины с разрешенной на этом участке. Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 км/час и больше, мы предупреждаем водителя о нарушении, - рассказали «КП» в пресс-сслужбе «Яндекс. Такси».

После трех предупреждений последуют наказание. Лихачей будут блокировать. Превысил скорость - сутки не получишь заказы. А после трех блокировок лихачам и вовсе запретят пользоваться системой.

220 по встречке, или просто уснул?

- Мы несколько месяцев тестировали систему. Подавляющее большинство водителей, превышающих скорость, 92 процента, прекратили делать это после двух предупреждений. 7 процентов — после временного ограничения доступа к заказам. И только один процент нарушителей были заблокированы в сервисе навсегда, - сообщили в пресс-службе агрегатора такси.

Сами таксисты новой системе контроля не рады и даже считают ее бесполезной.

- Ну сами подумайте, где в Москве можно разогнаться. Днем город стоит в пробках, так что если даже очень захотеть, превысить не получится. В ночное время, конечно, это возможно. Но кто будет гнать, если везде камеры и драконовские штрафы. Это никому не выгодно, - рассказал «КП» таксист с двадцатилетним стажем Валентин Остроушко.

Выходит, снижение скорости движения никак не повлияет на аварийность? По данным столичного ЦОДД только треть аварий с участием такси происходит по причине превышения скорости. Большинство случаев спровоцированы усталостью и как следствие невнимательностью водителей.

- Чтобы хоть как-то окупить затраты на аренду автомобиля такси, водители работают сутками напролет. Люди просто засыпают за рулем. Буквально на днях 26 ноября около 4 часов ночи такси на Кутузовском проспекте протаранило дорожный знак. Водитель погиб на месте, стрелка спидометра остановилась на скорости 130 километров в час. Но с большой долей уверенности можно сказать, что он вовсе не «летел на пожар», а попросту уснул за рулем, - рассказал «КП» Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы. - Впрочем скоростной режим водители такси тоже нарушают. Зачастую они сами становятся заложниками желаний заказчиков. Клиент сказал: гони и они нарушают. И тут «спасибо» системе оценок водителей. Чтобы набрать баллы, беднягам приходится угождать клиентам и это не всегда хорошо.

Спидометр разбившегося автомобиля такси. Фото: ЦОДД Москвы.

Тем временем в службе такси все-таки надеются, что исключить из сервиса самых отъявленных любителей скорости им удастся. Четности ради скажем, что это вовсе не помешает им прейти на работу к другому агрегатору. Единой базы водителей-нарушителей в столице до сих пор нет.

ЗНАЙ!

По статистике столично Госавтоинспекции с участием такси с января по июнь этого года в Москве происходило каждое 10-е ДТП (9,9%), тогда как годом ранее этот показатель составлял 6,6%. 65% аварий пришлось на машины такси, зарегистрированные в Москве, а 35% - на машины из Подмосковья. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия с такси происходили по понедельникам и четвергам с 12 до 21 часа. Самым распространенным типом ДТП с такси было столкновение, а самыми частыми нарушениями – неверный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.