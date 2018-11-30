2018-11-30T19:18:45+03:00
Общество

Погода в Москве 1 - 9 декабря: Зима начнётся с 22-градусного мороза и оттепели

Атлантические циклоны принесут снег и ослабление холодов. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 1 - 9 декабря
Юлия СМИРНОВА
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В мегаполисе будущей ночью подморозит до -17, по области до -22 градусовВ мегаполисе будущей ночью подморозит до -17, по области до -22 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мороз и солнце, день… ноябрьский! Календарная осень в Москве заканчивается по-настоящему зимней погодой, солнечной и морозной, с температурой на 4 - 5 градусов ниже климатических норм.

Но это ещё цветочки по сравнению со стужей, которая ждёт москвичей и жителей Подмосковья в первую ночь декабря. Ночь на субботу, 1 декабря, будет ясной - а значит, облака, словно одеяло, не защитят землю от выхолаживания. В мегаполисе будущей ночью подморозит до -17, по области до -22 градусов. Днём в субботу солнечно, -6…-11 градусов.

В воскресенье, 2 декабря, погода резко изменится. На смену антициклону придут атмосферные фронты циклонов с Атлантики. Станет пасмурно, зарядит снег. Ночные холода ослабеют до -6…-11 градусов, днём -2…-7.

В понедельник, 3 декабря, облачно, небольшой снег. Под утро -6…-11 градусов, днём -3…-8.

Во вторник, 4 декабря, тоже серо и снежно. Ночью -4...9 градусов, днём потеплеет до 0…-5.

В среду, 5 декабря, потепление продолжится. Даже ночью уже около ноля, 0…-5, днём оттепель до +2 градусов. Пасмурно, мокрый снег.

В четверг, 6 декабря, по-прежнему облачно, пройдёт небольшой снег. Ночная температура -1…-6 градусов, дневная -4…+1.

В пятницу, 7 декабря, пасмурно, с небольшим снегом. И ночью, и днём от -1 до -6 градусов.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 декабря, в облаках появятся просветы, возможен небольшой снег. По ночам будет подмораживать до -3…-8 градусов, днём -1…-6.

Осень-2018 в Москве вошла в пятёрку самых тёплых за все 140 лет, что ведутся метеонаблюдения в столице. Средняя температура сентября, октября и ноября на 2,6 градуса выше климатической нормы.

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