В ночь на 2 декабря в Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности из-за предстоящего снегопада и обледенения. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте службы.

О том, какая погода ожидает столичный регион в ближайшее время рассказал Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что начало календарной зимы в Москве ознаменовалось усилением мороза: в городе минимальная зафиксированная ночная температура достигла -15,5 градусов, по области похолодало до -22,2 градусов.

Уже в ночь на воскресенье, 2 декабря, ясная и морозная погода начнет меняться.

«Буквально в ночь с субботы на воскресенье небо затянут облака, скажется влияние атлантического циклона, практически сутки будут идти небольшие снегопады, выпадет около 5 мм осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью в Москве -6…-8, по области -5…-10, днем (2 декабря) в столице от -3 до -5, в подмосковье от 2 до 7 градусов ниже нуля», - уточнил Тишковец.

Грядущая неделя будет определяться так называемым западно-восточным переносом воздушных масс – серией атлантических циклонов, которые принесут в московский регион порции влажного и теплого воздуха. В этой связи ожидается в основном пасмурная погода и периодические снегопады. По оценке специалиста, к следующим выходным сугробы в Москве могут вырасти до 10 сантиметров, что несколько выше уровня, характерного для первой декады декабря.

«Температура будет медленно, но верно повышаться в достаточно комфортном варианте, который я бы охарактеризовал как «еврозима». В ночные часы столбики термометров сначала будут опускаться до -10, днем -3…-8, с постепенным ростом к концу недели до -2…-7 под утро. И днем в среднем от 0 до -5 начиная уже со среды», - добавил Тишковец.

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