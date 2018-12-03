2018-12-04T12:30:01+03:00
Досуг

Елка под куполом: «Центральный Детский Магазин на Лубянке» украсила новогодняя цирковая арена

В главном детском торговом комплексе столицы открылась праздничная ярмарка
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В «Центральный Детский Магазин на Лубянке» пришел цирк: накануне Нового года торговый комплекс украсили полосатые крыши шапито, флажки и трапеции. В главном детском магазине столицы открылась новогодняя ярмарка с праздничными товарами и сувенирами, основной темой оформления которой стал пестрый и увлекательный мир циркового искусства.

Входы в ЦДМ украсили светящиеся елки, в витринах появились герои традиционных и легко узнаваемых цирковых сюжетов – силачи, акробаты, клоуны, жонглеры и слон, танцующий на большом шаре. И, конечно, в «Центральном детском магазине» есть своя цирковая арена - она разместилась в главном атриуме. Здесь же расположились волшебные сани Деда Мороза и стилизованные стойки информации. Даже главная новогодняя елка в ЦДМ перевоплотилась в воздушную гимнастку. Двенадцатиметровая лесная красавица парит под куполом над ареной на высоте 10 метров.

Весь декабрь и во время школьных каникул на арене «Центрального детского магазина» пройдут бесплатные новогодние представления и выступления артистов цирка. Расписание выступлений можно узнать на сайте ЦДМ на Лубянке.

- «Центральный Детский магазин на Лубянке» стал одним из первых торговых центров в Москве, где можно увидеть новогоднее оформление и зарядиться атмосферой праздника, - рассказал Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент» (управляющей компании ЦДМ на Лубянке). - В этом году мы приготовили для наших гостей красочное убранство атриума, которое можно наблюдать со всех этажей детского магазина, и веселую развлекательную программу. Мы делаем все, чтобы к посещению ЦДМ на Лубянке добавилось волшебное настроение, и каждый визит стал ярким событием для всей семьи.

Те, кто заглянет в ЦДМ накануне Нового года, обязательно зарядится праздничным настроением и соприкоснется с самым настоящим новогодним волшебством. На втором этаже торгового комплекса для больших и маленьких открыла свои двери приемная Деда Мороза. Здесь можно сфотографироваться на память с новогодним чародеем, получить сладкий подарок и бросить в сказочный почтовый ящик письмо с новогодними желаниями. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: гости ЦДМ на Лубянке смогут принять участие в акции «Счастливые часы: подарки для тех, кто покупает подарки». В этой новогодней лотерее можно выиграть ценные призы, игрушки и другие приятные сюрпризы

Под Новый год в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» традиционно завершается большое «Путешествие Деда Мороза» - ежегодный благотворительный тур по городам России, организованный телеканалом «НТВ». Финальное торжество, ставящее точку в длинном маршруте новогоднего волшебника, пройдет на арене в главном атриуме ЦДМ 28 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Где покататься в Подмосковье: Снегу намели из пушки - на старт, лыжи и ватрушки!
Ждать настоящую русскую зиму, чтобы покататься на лыжах, не нужно. В Подмосковье на горных курортах уже включили снежные пушки, покрыли склоны искусственным снегом и начали сезон катаний. Пока работают не все спуски. «КП» узнала цены и условия проката
Мастер-классы на новогодних ярмарках в центре Москвы: печем любимый пирог Ивана Грозного, собираем мини-робота и путешествуем во времени
На бесплатные мастер-классы на ярмарки в Москве приглашают детей и взрослых. Принять участие в них можно будет все новогодние праздники 2018-2019
«От мала до велика»: площадки чтений, первые звездные участники и новости кастинга
Стали известны площадки, на которых пройдут чтения «От мала до велика», и имена первых знаменитостей-участников. Обычные пользователи также успеют присоединиться к чтецам проекта — онлайн-кастинг продлен до 30 ноября
Новости 24
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»