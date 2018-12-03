Елка под куполом: «Центральный Детский Магазин на Лубянке» украсила новогодняя цирковая арена

В «Центральный Детский Магазин на Лубянке» пришел цирк: накануне Нового года торговый комплекс украсили полосатые крыши шапито, флажки и трапеции. В главном детском магазине столицы открылась новогодняя ярмарка с праздничными товарами и сувенирами, основной темой оформления которой стал пестрый и увлекательный мир циркового искусства.

Входы в ЦДМ украсили светящиеся елки, в витринах появились герои традиционных и легко узнаваемых цирковых сюжетов – силачи, акробаты, клоуны, жонглеры и слон, танцующий на большом шаре. И, конечно, в «Центральном детском магазине» есть своя цирковая арена - она разместилась в главном атриуме. Здесь же расположились волшебные сани Деда Мороза и стилизованные стойки информации. Даже главная новогодняя елка в ЦДМ перевоплотилась в воздушную гимнастку. Двенадцатиметровая лесная красавица парит под куполом над ареной на высоте 10 метров.

Весь декабрь и во время школьных каникул на арене «Центрального детского магазина» пройдут бесплатные новогодние представления и выступления артистов цирка. Расписание выступлений можно узнать на сайте ЦДМ на Лубянке.

- «Центральный Детский магазин на Лубянке» стал одним из первых торговых центров в Москве, где можно увидеть новогоднее оформление и зарядиться атмосферой праздника, - рассказал Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент» (управляющей компании ЦДМ на Лубянке). - В этом году мы приготовили для наших гостей красочное убранство атриума, которое можно наблюдать со всех этажей детского магазина, и веселую развлекательную программу. Мы делаем все, чтобы к посещению ЦДМ на Лубянке добавилось волшебное настроение, и каждый визит стал ярким событием для всей семьи.

Те, кто заглянет в ЦДМ накануне Нового года, обязательно зарядится праздничным настроением и соприкоснется с самым настоящим новогодним волшебством. На втором этаже торгового комплекса для больших и маленьких открыла свои двери приемная Деда Мороза. Здесь можно сфотографироваться на память с новогодним чародеем, получить сладкий подарок и бросить в сказочный почтовый ящик письмо с новогодними желаниями. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: гости ЦДМ на Лубянке смогут принять участие в акции «Счастливые часы: подарки для тех, кто покупает подарки». В этой новогодней лотерее можно выиграть ценные призы, игрушки и другие приятные сюрпризы

Под Новый год в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» традиционно завершается большое «Путешествие Деда Мороза» - ежегодный благотворительный тур по городам России, организованный телеканалом «НТВ». Финальное торжество, ставящее точку в длинном маршруте новогоднего волшебника, пройдет на арене в главном атриуме ЦДМ 28 декабря.