В школьных столовых Москвы родители могут заказать обед своему ребенку

С помощью системы «Проход и питание» родители могут выбрать блюда, которые ребенок будет получать в школьной столовой в ближайшие две недели.

На сайте мэра Москвы появилась новая услуга. Теперь родители могут заказать для своего ребенка завтрак и обед из меню школьной столовой. Для этого в разделе «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже» нужно кликнуть на кнопку «Выбор питания из меню». Там откроется список блюд, например, пшенная молочная каша, ряженка, картофельный суп с фасолью, рубленый шницель, макароны с сосисками, салат из свежих огурцов, печенье, пирожок с клубничным джемом, чай, вишневый или витаминный напиток. Рядом с названиями указаны цена, вес порции, состав блюда, калорийность, соотношение белков, жиров и углеводов.

Для ребенка можно взять по желанию или комплексный набор, или отдельные блюда на две недели вперед. Школьник может получить завтрак и обед в своей столовой по карте «Москвенок» или другой ученической карте.

При этом сам ребенок не сможет поменять заказанное родителями меню. Но, если на школьной карте хватит денег, тогда он может взять еще что-то на свой вкус. Напомним, там же на mos.ru в разделе «Покупки ребенка» родители могут заблокировать на карте школьника покупку в столовой некоторых блюд, например, сладостей.

Пока новую услугу запустили для эксперимента в 250 школах в Южном, Юго-Западном, Восточном и Центральном округах (полный список). Затем очередь дойдет и до остальных городских школ.