Павильону «Азербайджан» на ВДНХ вернут скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка»

На ВДНХ продолжается самая большая за историю реставрация. Павильоны, фонтаны один за другим приобретают обновленный вид. Реставраторы уделяют большое внимание украшениям и оттенкам, которые были задуманы и созданы архитекторами в 50-60-х годах. После развала Советского Союза в павильонах устроили рынки, из зданий пропадали скульптуры, картины.

Сейчас во время реставрации павильона «Азербайджан», который был построен в 1939 году, например, обнаружили, что нет скульптур «Чабан» и «Азербайджанка». А ведь в свое время за создание «Чабана» скульптора-монументалиста Фауда Абдурахманова удостоили Сталинской премии. Но выход нашли – бронзовые монументы, которые украшали здание, воссоздадут по авторским слепкам, которые хранятся в фонде Национального музея искусств Азербайджана.

Павильон «Азербайджан» был построен в 1939 году

- Возможность копирования слепков специалисты обсудили с бакинскими экспертами. Силиконовые формы переправят в Москву для отливки скульптур и их установки на историческое место, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На главном фасаде павильона «Азербайджан» также были две чаши фонтанов, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Все это также планируют восстановить. Работы нужны и внутри павильона, а именно - отреставрировать гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен. Особый колорит создавался за счет керамического декора, металлических оконных решеток, стилобата и витражей-шебеке (аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева). Завершить все работы планируют в 2019 году, тогда же и открыть павильон для москвичей и гостей столицы.