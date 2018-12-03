Погибший в Москве футболист «Локомотива» упал на берегу реки и замерз до смерти

Родные искали парня целых три дня. В полицию заявила его мама, когда 18-летний Алексей Ломакин не приехал ночевать домой. Леша - полузащитник молодежной команды московского «Локомотива». Из дома он уехал 30 ноября, должен был пройти какие-то процедуры в диагностическом центре клуба. Потом звонил, что задержится, посидит с друзьями. И исчез. Когда ночью мама пыталась ему дозвониться, телефон был уже выключен.

Один из приятелей Ломакина позже рассказал, что вечером они выпивали. Сели с Лешей в такси. Недалеко от дома его высадили. И больше его никто не видел.

Поначалу еще была надежда, что парень просто загулял. Оказалось еще, что сумку с разрядившимся телефоном он забыл в чужой машине. Но утром в понедельник его тело обнаружили на юге Москвы.

- По берегу реки Городня прогуливался мужчина с собакой, он наткнулся на тело парня, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Нижняя часть тела человека лежала в воде, верхняя - на суше. При этом нет никаких внешних признаков насильственной смерти. Только небольшие ссадины на лице, которые могли появиться и в результате падения.

Вызвали полицию. Сначала тело записали как неопознанное - у погибшего при себе не было никаких документов.

- Позже нашли куртку, в нескольких десятках метрах от тела, - продолжает источник. - В одежде были документы на имя Алексея Ломакина. Его опознали.

Точную причину смерти установят судмедэксперты. Но по предварительной информации после вечерних посиделок с друзьями парню стало плохо, он упал, потерял сознание и в итоге умер от переохлаждения. В ночь на 1 декабря, напомним, температура опустилась до -13-15 градусов.

Загадок в этой истории хватает.

- Пока непонятно, зачем мужчина снял с себя куртку, почему шел не к домам, а к реке, - говорит наш собеседник и добавляет: - Ценные вещи из куртки, кстати, не пропали.

КСТАТИ

Алексей Ломакин - воспитанник «Локомотива», занимался в академии клуба с 7 лет. В настоящий момент выступает за молодежный состав команды, однако довольно редко попадает в состав. В нынешнем сезоне он был в заявке три раза и всего в одном матче в итоге все-таки вышел на поле. Старший брат Алексея Александр Ломакин (ему 23 года) также выпускник футбольной школы «Локомотива». Однако на взрослом уровне выступал за другие команды - екатеринбургский «Урал», красноярский «Енисей». Играл за воронежскую команду «Факел».

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