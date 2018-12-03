2018-12-03T20:46:50+03:00
Звезды

«Миссис Москва-2018» стала мама сыновей-двойняшек

35-летняя выпускница института культуры названа самой красивой женщиной столицы
Петр СИМОНОВ
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Вручение короны обладательнице титула "Миссис Москва 2018" Екатерине Лифшиц. Фото предоставлено организаторами конкурсаВручение короны обладательнице титула "Миссис Москва 2018" Екатерине Лифшиц. Фото предоставлено организаторами конкурса
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Ежегодный конкурс на звание королевы красоты среди успешных мам подвел итоги. Главной звездой и ведущим шоу стал Марат Башаров и, разумеется, сами участницы.

Марат Башаров и финалистки конкурса &quot;Миссис Москва 2018&quot;. Фото предоставлено организаторами конкурса

Марат Башаров и финалистки конкурса "Миссис Москва 2018". Фото предоставлено организаторами конкурса

Победительнице предстояло пройти нешуточный отбор и обойти 13 соперниц на финале. Судьями «Миссис Москва-2018» выступили: директор конкурса Алла Маркина, певица Анжелика Агурбаш, модель Алиса Крылова, завоевавшая титул «Миссис Земного шара-2011» и другие менее известные личности.

За право носить титул «Миссис Москва-2018» соревновались 14 участниц. Фото предоставлено организаторами конкурса

За право носить титул «Миссис Москва-2018» соревновались 14 участниц. Фото предоставлено организаторами конкурса

- Среди 300 VIP-персон на мероприятии присутствовали известные политики, спортсмены, бизнесмены и представители элиты шоу-бизнеса, - заявили организаторы.

После нескольких часов дефиле перед этими сотнями достойных людей самой красивой женщиной Москвы названа Екатерина Лифшиц.

Победительница конкурса Екатерина Лившиц. Фото предоставлено организаторами

Победительница конкурса Екатерина Лившиц. Фото предоставлено организаторами

Женщине 35 лет, она окончила Киевский институт культуры, по профессии стилист, живет в Москве.

zaushkinazaushkina
Найди, во что верить, и вставай по утрам с улыбкой!
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Екатерина замужем за Евгением Лифшицем, успешным специалистом в сфере IT-технологий, у них двое мальчиков-двойняшек, им по 8 лет.

zaushkinazaushkina
В СВОЕЙ ЖИЗНИ НУЖНО ИГРАТЬ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ Спасибо, что всегда рядом!
76 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

После рождения детей «Миссис Москва-2018» посвятила себя их воспитанию.

zaushkinazaushkina
...жизнь слишком коротка,поэтому начинайте с десерта...
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Екатерина — творческая личность, родилась и воспитывалась в семье военных. В марте 2014-го, спустя пару недель после трагических событий на Украине, будущая королева красоты приехала в Киев, чтобы своими глазами увидеть последствия Евромайдана.

zaushkinazaushkina
На хрищатике жуткий запах гари....
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Напомним, конкурс "Миссис Москва" и "Миссис Россия" каждый год вот уже 20 лет подряд проводит фонд "Планета женщин", которым руководит Алла Маркина. В 2012-м году шоу на звание самой красивой женщины страны омрачилось большим скандалом вокруг жены футболиста Юрия Жиркова. Спустя некоторое время Инна Жиркова приняла решение отказаться от короны.

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Стоит не забывать, что конкурсы с приставкой «Миссис» призваны в первую очередь пропагандировать семейные ценности. Стоит не забывать, что конкурсы с приставкой «Миссис» призваны в первую очередь пропагандировать семейные ценности (подробности).

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