«Миссис Москва-2018» стала мама сыновей-двойняшек

Ежегодный конкурс на звание королевы красоты среди успешных мам подвел итоги. Главной звездой и ведущим шоу стал Марат Башаров и, разумеется, сами участницы.

Марат Башаров и финалистки конкурса "Миссис Москва 2018". Фото предоставлено организаторами конкурса

Победительнице предстояло пройти нешуточный отбор и обойти 13 соперниц на финале. Судьями «Миссис Москва-2018» выступили: директор конкурса Алла Маркина, певица Анжелика Агурбаш, модель Алиса Крылова, завоевавшая титул «Миссис Земного шара-2011» и другие менее известные личности.

За право носить титул «Миссис Москва-2018» соревновались 14 участниц. Фото предоставлено организаторами конкурса

- Среди 300 VIP-персон на мероприятии присутствовали известные политики, спортсмены, бизнесмены и представители элиты шоу-бизнеса, - заявили организаторы.

После нескольких часов дефиле перед этими сотнями достойных людей самой красивой женщиной Москвы названа Екатерина Лифшиц.

Победительница конкурса Екатерина Лившиц. Фото предоставлено организаторами

Женщине 35 лет, она окончила Киевский институт культуры, по профессии стилист, живет в Москве.

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Екатерина замужем за Евгением Лифшицем, успешным специалистом в сфере IT-технологий, у них двое мальчиков-двойняшек, им по 8 лет.

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После рождения детей «Миссис Москва-2018» посвятила себя их воспитанию.

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Екатерина — творческая личность, родилась и воспитывалась в семье военных. В марте 2014-го, спустя пару недель после трагических событий на Украине, будущая королева красоты приехала в Киев, чтобы своими глазами увидеть последствия Евромайдана.

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Напомним, конкурс "Миссис Москва" и "Миссис Россия" каждый год вот уже 20 лет подряд проводит фонд "Планета женщин", которым руководит Алла Маркина. В 2012-м году шоу на звание самой красивой женщины страны омрачилось большим скандалом вокруг жены футболиста Юрия Жиркова. Спустя некоторое время Инна Жиркова приняла решение отказаться от короны.

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Стоит не забывать, что конкурсы с приставкой «Миссис» призваны в первую очередь пропагандировать семейные ценности. Стоит не забывать, что конкурсы с приставкой «Миссис» призваны в первую очередь пропагандировать семейные ценности (подробности).