Что взяли под охрану в этом году: Старый почтамт, общежитие-коммуну и ограду аэровокзала

На столичных улицах то и дело попадаются старинные особняки, скульптуры, ажурные ограды и ворота. Все это охраняется государством. Список ценностей постоянно пополняется. Здания и другие исторические сооружения официально становятся культурным наследием.

Усадьбу Демидовых превратили в советский наркомат

На Мясницкой улице под охрану попал ансамбль старого московского почтамта. В нем четыре исторических здания - главный и конюшенный корпуса, кладовая и сам газетный почтамт. В конце XVIII века это была самая крупная в квартале усадьба. Тогда ее владельцами были Демидовы - знаменитая семья уральских заводчиков, меценатов и благотворителей. В 1828 году здания передали Московскому императорскому почтамту. Кстати, почта здесь работала и после революции. В 1931 году к усадьбе добавилось здание газетного почтамта в стиле конструктивизма, построенное по заказу Наркомата почт и телеграфов.

Особняк в стиле модерн построили купцы

Усадьба московских купцов Тарасовых в Скатертном переулке построена в стиле модерн в начале прошлого века. Теперь ансамбль, в который попали конюшни и особняк из двух объединенных друг с другом хозяйских домов, стал памятником архитектуры. Дом за многие десятилетия почти не изменился. На окнах - орнамент из лепнины и украшение из синей майолики (керамической плитки), парадная лестница, в комнате - печь-камин с отделкой мрамором и изразцами.

Усадьба московских купцов Тарасовых в Скатертном переулке. Фото: mos.ru

Усадьбу хотят сохранить в таком же виде. Новый статус значит, что ее нельзя сносить, менять исторический облик. А любые реставрационные работы должны быть согласованы с Департаментом культурного наследия.

От епархиального училища до революционной столовой

На Пресне, в Большом Предтеченском переулке, в список культурного наследия внесли трехэтажное здание городского епархиального училища имени Федора Копейкина-Серебрякова. Его построили в 1904 году в стиле краснокирпичной эклектики. Здание стало образцом общественной застройки начала XX века. Во время декабрьского вооруженного восстания 1905 года рабочие устроили в нем столовую для дружинников и пункт записи добровольцев в санитарные отряды. Здание сохранилось до наших дней практически без изменений. Карнизы украшены «сухариками» - небольшими прямоугольными выступами в виде орнамента. На стенах - ложные арки, декоративная кирпичная кладка. Внутри - парадная лестница с доломитовыми ступенями и фигурными металлическими перилами.

Здание городского епархиального училища имени Федора Копейкина-Серебрякова на Пресне, в Большом Предтеченском переулке. Фото: mos.ru

Детский сад гулял на крыше

Самый высокий конструктивистский дом Москвы около Новой Басманной улицы стал памятником архитектуры. Жилой дом рабочего товарищества Обрабстроя построили в центре города в 1931 году. Кроме общежития-коммуны, внутри размещались прачечная и столовая. А на крыше - площадка для прогулок местного детского сада. Центральная часть дома в девять этажей украшена башенкой-рубкой с круглыми окнами-иллюминаторами. С ней соединяются еще три корпуса на 6 и 8 этажей. Здание нарушило действовавшие в 30-е годы в столице правила. По ним нельзя было строить жилые здания выше восьми этажей. Исключением стал только дом Обрабстроя.

Жилой дом рабочего товарищества Обрабстроя около Новой Басманной улицы. Фото: ru.wikipedia.org

ЧТО ЕЩЕ

На улице Ленинская Слобода в памятники записали трехэтажное здание фабрики-кухни завода «Динамо». Его построили в стиле конструктивизма в 1930-е годы. Рядом находился электромеханический завод «Динамо». Рабочие приходили на кухню перекусить, купить полуфабрикаты. На третьем этаже, на террасе, посетители могли обедать на свежем воздухе. Сейчас в здании работают магазины, офисы, кафе и рестораны.

В центре столицы, в Орлово-Давыдовском переулке, архитектурной ценностью признали комплекс детской больницы имени Святой Ольги, построенный в 1880 - 1890-х годах. Последние несколько лет старые здания стоят закрытыми. Их собираются реставрировать. Под охрану государства попал и больничный парк по соседству.

На Ленинградском проспекте теперь охраняются законом ограда и въездные ворота Московского аэровокзала. Их поставили в конце 1940-х - начале 1950-х годов. Украшения на ограде - орнамент из дубовых листьев, сосновых шишек, наконечников копий, пиков и звезд. На воротах - скульптуры летчиков и парашютисток. Сооружение напоминает о важных событиях в отечественной авиации - открытии первого московского аэропорта, испытаниях новых самолетов, о приходивших сюда знаменитых летчиках Уточкине, Чкалове, Нестерове.

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