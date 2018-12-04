2018-12-04T22:08:07+03:00
Общество

В Шереметьево имени Пушкина появится литературная гостиная

В аэропорту после присвоения имени задумались о творческом наполнении
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Терминал в аэропорту Шереметьево, который теперь будет носить имя Пушкина.Терминал в аэропорту Шереметьево, который теперь будет носить имя Пушкина.Фото: Алиса ТИТКО
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Имя великого русского поэта Александра Пушкина дополнит наименование Международного аэропорта Шереметьево - такой итог народного голосования в проекте "Великие имена России". Как рассказали "Комсомольской правде", весь коллектив аэропорта Шереметьево с радостью принял такие результаты и гордится тем, что будет присвоено именно имя Александра Сергеевича Пушкина.

- Имя великого поэта для всех наших соотечественников и для миллионов людей во всем мире стало олицетворением не только русской, но и общемировой культуры, - рассказал Генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко.

В Шереметьево всегда уделяют большое внимание качеству обслуживания пассажиров. Есть еще одна миссия - познакомить гостей аэропорта с богатейшим историко-культурным наследием нашей Родины. Для этого создаются архитектурно-дизайнерские решения. Чего стоит только новый терминал B, где столько российских символов. В оформлении здания использовали как спокойные серые и черные цвета, так и патриотичные - синий, красный, белый (цвета российского флага). На медиаэкранах можно увидеть Спасскую башню Кремля и виды городов России, балетные постановки, музейные экспозиции, памятники русской культуры.

А теперь с именем русского поэта будут созданы видеосюжеты с литературными образами и сказочными персонажами произведений Александра Пушкина.

- Присвоение аэропорту определенного народным голосованием имени Александра Сергеевича Пушкина - великого гражданина России, станет ключевым элементом национальной идентичности аэропорта, олицетворением великих достижений нашей страны и, безусловно, получит соответствующее отражение в облике Шереметьево, - сообщила "Комсомольской правде" Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Что уже придумали в Шереметьево, чтобы отобразить новое наименование? В Музее истории Шереметьево, который расположен в Терминал F на 5 этаже, создадут литературную гостиную, где будут проводить тематические фотовыставки, лекции и перформансы. Главная цель гостиной - рассказать больше о творческом наследии поэта, а иностранцев познакомить с великой литературой. Первое такое знакомство пройдет уже 20 декабря в рамках предстоящего традиционного Дня пассажира. В Шереметьево актеры лучших театров столицы будут читать стихотворения поэта.

Также в терминалах будут размещены специальные почетные доски. А вот средства индивидуализации акционерного общества "Международный аэропорт Шереметьево" останутся прежними: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение.

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Стали известны результаты конкурса «Великие имена России» - его идея, напомним, в том, чтобы присвоить имена наших выдающихся соотечественников самым крупным аэропортам страны. Почти два месяца шла процедура выдвижения «кандидатов», а затем и народное голосование. Каждый житель страны мог отдать только один голос, но зато за любой из 45 представленных в конкурсе аэропортов (подробности).

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