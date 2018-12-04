В Москве автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня

Припарковаться в столице по правилам ПДД — это еще полбеды. Важно правильно оплатить: выбрать корректный номер парковки, не прогадать со временем заезда и выезда. Ошибки стоят дорого: в лучшем случае обойдется штрафом за нарушение правил остановки, в худшем — эвакуацией на штрафстоянку. Подавляющее большинство автомобилистов пользуются мобильным приложением «Парковки Москвы». Так вот уже весной следующего года в нем появятся новые функции.

Автомобилистам дадут право на ошибки. Исправить их самостоятельно можно будет в мобильном приложении. Важно: внести изменения можно будет только до конца текущего дня парковки автомобиля, а именно до 23.59.

- Прежде, в случае если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить, выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Теперь автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня, - рассказали «КП» в пресс-службе Департамента транспорта Правительства Москвы.

Кроме того, появится возможность корректировать номер парковки. Из-за неточностей JPS определения мобильное приложение часто дает сбой. Так вот теперь номер парковки можно будет исправить вручную. Новые функции облегчат жизнь москвичам, которые зарегистрировали в мобильном предложение несколько автомобилей. По ошибке оплатили парковку другого транспортного средства? Сделайте работу над ошибками!

По мнению экспертов, новые функций сократят количество штрафов при некорректном заполнении данных. Обновится мобильное приложение с 1 апреля следующего года.