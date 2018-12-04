Тарифы на парковку в Москве меняются только на 5% паковочных мест

Как рассказали в столичном Департаменте транспорта, эти изменения разработаны исходя из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями (резидентами) на основе рекомендаций Университета им. Плеханова. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, а также вводятся точечно по конкретным улицам. После изменений в центре Москвы освободится 15-20% парковочных мест. Соответствующее постановление принято Правительством Москвы.

«Мы вынуждены подойти более детально к регулированию тарифов и правил и изменить работу городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и просьбы жителей. Так, почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение отведённых 15 бесплатных минут. Это создаёт дополнительный трафик, страдают другие водители, которые не могут найти парковку. При этом 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС в течение нескольких минут. Поэтому выделяемое автомобилистам на оплату время парковки будет сокращено с 15 до 5 минут», - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, тарифы изменятся лишь на 5% всех паковочных мест в Москве. При этом между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится.

«Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольцах и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость меняется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним. Просим водителей внимательнее смотреть на знаки, которые будут обновлены до 15 декабря и будут внесены соответствующие изменения в приложение по оплате парковок», - отметили в Департаменте транспорта.

Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Лишь на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф — 380 рублей. Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей (резидентов) – ничего не меняется.

«Просим автовладельцев обращать особое внимание на знаки. При этом в дни государственных праздников даже на этих улицах автомобили можно будет по-прежнему оставить бесплатно. Благодаря этим мерам местные жители и автомобилисты, приезжающие ненадолго в центр, смогут найти место для автомобиля на улице, или оставить машину на подземной парковке, на которых, как правило, нет дефицита паковочных мест.», - подчеркнули в ведомстве.

Для жителей центральных районов города, которые неоднократно просили Департамент транспорта создать больше парковочных мест только для них, будет организовано 76 мест, доступных только для резидентов – например на улицах: Садовническая, Чаянова, Сергея Радонежского, Богословском, Приютинском переулках и др.

Кроме того, для водителей, которые не нарушают правила парковки, в мобильном приложении будут доступны такие полезные функции как: возможность продления парковочной сессии после ее завершения, замена неверного номера автомобиля или парковочной зоны до конца текущего дня 23:59.