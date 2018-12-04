2018-12-04T16:12:58+03:00
Общество

В Москве к 2020 году могут появиться автобусы-амфибии

Парк Мосгортранса в ближайшие годы может пополниться новинкой
Анна МИХАЙЛОВА
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Москва запускает новый городской транспорт, в этот раз - водно-наземный. В ближайшие два года по столице поедут автобусы-амфибии. Первый маршрут планируют запустить для туристов. Чудо-машины смогут курсировать попеременно и по улицам, и по Москве-реке.

- Уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта, - говорится в сообщении пресс-службы НИИ «Мостранспроект». - Ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города. Транспорт будет отправляться от парка «Зарядье» мимо Красной площади, МГУ, Храма Христа Спасителя и других популярных мест.

Для проекта трассы длиной 25 километров специалисты НИИ рассчитали инфраструктуру для автобусов-амфибий, места спуска в воду, выездов на сушу, а также необходимые для укрепления берегов работы.

Автобус-амфибия может ездить, как обычный автобус, по земле. При этом у него получается и плавать благодаря скошенному, как у катера, дну в нижней части. Руль в «амфибиях» размещается не только слева или справа, но и по центру. В кабине - радиостанция и приборы морской навигации. Как отмечают в «Мостранспроекте», этот транспорт не навредит окружающей среде, в том числе и водоемам.

Многие крупные мировые города уже успешно используют автобусы-амфибии. К примеру, в Амстердаме на них проводят экскурсии по городским каналам. Чтобы автобусы спокойно проходили под низкими мостами, проектировщики адаптировали чудо-машины к архитектурным особенностям голландской столицы. Для поездок по улицам амфибии требуется дизельное топливо, а по воде ее толкают четыре электромотора. На плавающих автобусах можно отправиться на экскурсию также в американских Бостоне и Сан-Франциско, канадских Оттаве, Монреале и Торонто, в Глазго, Будапеште и Роттердаме.

Москва постоянно развивает общественный транспорт. Для улучшения перевозок жителей и туристов запускаются новые, экологичные и безопасные виды транспорта. Например, в сентябре на северо-востоке столицы появился инновационный транспорт - электробусы. Сегодня на маршруте № 73 курсируют 19 таких машин. По мере поставки их становится больше.

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