Генпрокуратура РФ: Беглый банкир Горбунцов помогал «боссу Магнитского» Уильяму Браудеру выводить из России деньги
На днях представители Генеральной прокуратуры России озвучили промежуточные итоги расследования, которое неожиданно связало громкое «дело Магнитского», пытавшуюся захватить «Газпром» транснациональную группировку и бывшего банкира Германа Горбунцова, который уже шесть лет живет в Лондоне и грозит России «разоблачениями».
НОВЫЙ БЕРЕЗОВСКИЙ
О Германе Горбунцове мы недавно подробно рассказывали. 52-летний москвич в 80-е отсидел три года за разбой, в 90-е оказался в помощниках у банкира Александра Френкеля (основателя большой «империи» по обналичиванию сомнительных денег), а когда того посадили за заказ убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, начал «сольную карьеру». Купил несколько новых банков и хоккейный клуб «Спартак». В конце 2000-х аудит обнаружил, что из подконтрольного Горбунцову «Столичного Торгового Банка» исчез 1 миллиард долларов, принадлежавший РЖД. Наш «герой» спешно бежит в Молдавию, где у него, к слову, тоже был банк. В Кишиневе Герман Валерьевич какое-то время продолжал заниматься финансами, но когда на него вдруг завели несколько уголовных дел, побежал дальше - в Лондон. С 2012 года про Горбунцова ничего не было слышно. И вдруг в октябре нынешнего года внезапно вышел на информационную авансцену. Горбунцов публично заявил, что опасается за свою безопасность. В том смысле, что до него может дотянутся «рука Москвы». Тут надо добавить, что бывший банкир, как оказалось, еще живя в России сотрудничал с полковником Захарченко из МВД (у которого нашли 9 миллиардов рублей, помните?) - каждый месяц отстегивал ему за «крышу». Стало быть, является свидетелем по громкому делу. Но суть не в этом. После заявления Горбунцова о его судьбе резко озаботились многие континентальные европейские и британские издания и даже бывший британский министр по делам Европы Денис Макшейн - тот обратился к министру госбезопасности Великобритании Бену Уоллесу с просьбой взять Горбунцова под защиту. Многие эксперты считают, что британцы сейчас просто пытаются слепить из беглого банкира нового Березовского - «правдоруба», политического эмигранта (хотя бежал-то он из-за финансовых махинаций!), который готов рассказать Западу всю «правду» о России.
И вот этот самый Горбунцов оказался замешан в еще более интересных делишках.
ЦЕЛЬЮ БЫЛ «ГАЗПРОМ»?
Итак, на брифинге Генпрокуратуры были озвучены некоторые детали громкого расследования. В центре нового уголовного дела об «организации преступного сообщества» - основатель и гендиректор британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Это бывший босс скончавшегося в 2009-м юриста Сергея Магнитского.
По версии следствия, в 1997 году Браудер создал транснациональную группировку, перед которой стояли весьма амбициозные цели.
- Максимальная цель - получить тот или иной контроль над такими монополистами, как «Газпром», как ряд других крупных компаний, чтобы лоббировать свои интересы, - цитируют старшего помощника генерального прокурора РФ по особым поручениям Михаила Александрова «Новые известия». - То есть интересы западных структур.
Впрочем, трудовыми буднями Hermitage Capital, как считают в следствии, был вывод из России денег и акций - через многочисленные подставные фирмы. Причем не только российские. Сотни миллионов долларов текли из страны через финансовые структуры Кипра, Латвии, Швейцарии. А около четверти всех денег выводились через… Молдавию.
«За фасадом инвестфонда Hermitage Capital скрывался международный картель, со сложной и запутанной организацией, - сообщает Рен-ТВ. - В него входил и американец с британским подданством Браудер. И российский «черный банкир» Горбунцов».
ОТРАВЛЕНЫ ОДНИМ И ТЕ ЖЕ ЯДОМ…
В Генропкуратуре указывают и на еще одно странное обстоятельство. Как загадочно умирают люди, которые в разное время сотрудничали с Уильямом Браудером и были в курсе его финансовых дел (то есть, могли много поведать следствию разных стран мира). В 2007-08 годах один за другим погибают фиктивные директора ООО, которые использовались в схемах фонда Браудера - Октай Гасанов (умирает от сердечного приступа в своей московской квартире), Валерий Курочкин (отравился некачественным алкоголем в аэропорту Киева), Сергей Коробейников (выпал из многоэтажки). В 2009-м - в СИЗО скончался Сергей Магнитский, которого называют главным разработчиком стратегий Hermitage Capital. В 2012-м - бежавший в Лондон экс-партнер Браудера Александр Перепеличный, ставший еще одной жертвой коварного сердечного приступа.
Российские следователи уверены, что всех пятерых на самом деле отравили, причем одним и тем же ядом.
- У кого-то в волосах их находили, у кого-то в крови обнаружились следы алюминия - превышение во много-много раз, - заявил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. - Начали поднимать все документы, процедуры вскрытия и так далее. И там выяснилось, что у всех у них клиническая картина схожа до очень серьезной степени, в том числе у Магнитского.
После таких откровений становится страшно за Германа Горбунцова, который наверняка тоже много чего знает про дела фонда Hermitage Capital…
Отметим, что Уильям Браудер когда-то уже был заочно осужден Тверским судом на 9 лет, за махинации с акциями и неуплату налогов. А теперь он фигурирует еще в двух уголовных делах – «организация преступного сообщества» и «убийство».