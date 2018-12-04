На базе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном будет создан образовательный кластер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня принял участие в заседании Наблюдательного совета МФТИ. Напомним, Московский физико-технический институт находится в Долгопрудном и традиционно входит в пятерку лучших вузов России. При Физтехе существует лицей, в котором на сегодняшний день учится около 600 талантливых детей со всей страны. Андрей Воробьёв рассказал, как будет развиваться инфраструктура лицея в будущем.

- Мы сдали кампус и спортивное ядро, - напомнил губернатор. - Следующий этап - отдельное здание для начальной школы. Речь идет и о строительстве технопарка, лаборатории, где ребята могут на практике применять свои знания. В школе преподают наши признанные академики.

В будущем вокруг Физтех-лицея будет создан новый образовательный кластер. Здесь появится инновационная школа естественно-научного профиля и технопарк для Hard skills & soft skills в естественных и точных науках. А затем - детский технопарк, в котором ребята школьного возраста смогут заниматься по направлениям «Нейротехнология», «Когнитивные исследования», «Биотехнология», «Big data», «Интеллектуальные энергетические системы», «Наноматериалы».

Председатель Наблюдательного совета МФТИ Владислав Сурков поблагодарил Андрея Воробьёва за помощь со стороны властей Московской области.

- Мы сегодня выделили два основных аспекта стратегии Физтеха, - отметил Сурков. - Это сотрудничество в области профориентации, развития Физтех-лицея, который готовит школьников высокого уровня интеллекта для дальнейшей учёбы и работы. И второе – это реализация концепции научно-образовательных центров, которые должны быть научной и образовательной организацией и реально существовать в рамках городской агломерации, развивать городскую среду. Если проект будет качественно проработан, то мы создадим в Московской области красивое, приятное для жизни и, подходящее для творчества, научное место.

Кроме того, в нынешнем году в МФТИ был открыт образовательный центр «Вектор успеха» - по макету сочинского «Сириуса». Здесь проводятся двухнедельные смены для школьников, которые увлекаются точными науками и естествознанием. В течение 12-14 дней они имеют возможность посещать лекции и тренинги от ведущих преподавателей вуза.