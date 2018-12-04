2018-12-06T01:09:00+03:00
Общество

Правила парковки в Москве изменятся на улицах внутри Садового кольца и на нескольких участках ТТК

Цены вырастут почти вдвое, а время бесплатной стоянки сократят с 15 до 5 минут
Анастасия ВАРДАНЯН
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С 15 декабря парковка в центре Москвы существенно подорожает.С 15 декабря парковка в центре Москвы существенно подорожает.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О подорожании парковки в Москве с 15 декабря вчера сообщил столичный Департамент транспорта. Чиновники объясняют: новые тарифы взяли не с потолка, в основе - исследование экспертов института Плеханова.

Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и на нескольких точках у ТТК, где самая сильная загруженность. Цены вырастут почти вдвое (см. таблицу).

- Стоимость меняется только днем с 8.00 до 21.00, - сообщили «Комсомолке» в Департаменте транспорта .

Ну и это еще не все, с 15 декабря время бесплатной парковки сократят втрое. Изменения коснутся всей Москвы. Если раньше оставить машину без оплаты можно было на 15 минут, то теперь у автомобилистов будет всего 5.

Новые цены на парковку в центре Москвы. Фото: Рушан КАЮМОВ

Новые цены на парковку в центре Москвы.Фото: Рушан КАЮМОВ

Это новшество водителей не порадовало.

- За 5 минут невозможно успеть сходить в магазин или, простите, в туалет сбегать. На дворе зима и даже, чтобы двигатель прогреть, нужно не меньше трех минут. Теперь получается, если тебе надо остановиться на 10 минут, то платить придется за час, - говорит автомобилист Максим Прохоров.

Однако и этой мере у специалистов нашлось объяснение. По официальным данным, оставленные бесплатно на 15 минут машины, занимали 25% парковочных мест.

- Из-за этого страдали другие водители, которые не могли найти место для остановки. По нашим подсчетам, новая норма позволит увеличить количество свободных мест для платной парковки примерно на 20 процентов, - пояснили в Департаменте транспорта.

Уже в ближайшие дни в столице начнут установку дорожных знаков. Они будут предупреждать водителей о новых правилах парковки. Кроме того, обновят цены в мобильном приложении «Парковки Москвы».

За что платим по-прежнему

Парковка между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним - 40 и 60 рублей в час.

Ночной тариф (с 21.00 до 8.00) от 60 рублей в час сохранится на улицах, где выросли цены.

Также не меняется оплата резидентского разрешения (3000 рублей).

Как поменяются цены

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