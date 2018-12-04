Совиный переполох: активисты требуют закрыть антикафе из-за жестокого обращения с птицами

Антикафе - это место, где нужно платить не за кофе и печенье, а за время, которое вы там проводите. За час, например, 240 рублей. За два - 480. И так далее.

В Москве это очень модный формат. Особенно среди тех, кто работает на удаленке. Ноутбук, эспрессо, пудинг. Тихая музыка. Если надоело работать, можно поиграть в настольные игры. Или посмотреть телевизор.

Подобное антикафе открылось на Проспекте Мира и, возможно, ничем не отличалось бы от сотен других таких заведений. Если бы не совы, которые живут и кормятся там же - среди посетителей. Серая неясыть, ушастая сова, полярная, филин... Из-за последнего красавца, (которому, кстати, всего шесть месяцев от роду), весь сыр-бор и разгорелся.

«КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК - ЭТО НЕ ПРО ЛЮБОВЬ»

Я захожу в небольшое уютное помещение, оформленное в зеленых тонах, и пытаюсь отыскать глазами хотя бы одну сову. У меня не получается. Администратор говорит, что восемь птичек живут на цокольном этаже (туда можно спуститься). А здесь - в предбаннике - всего две.

Не успел я это услышать, как в мою сторону устремился огромный серый комок с глазами как у шайтана. Я втянул голову в плечи и зажмурился.

- Не пугайтесь, - услышал я, наконец. - Это Мирцелла. Названная в честь героини «Игры престолов». Бородатая неясыть. Птица королевских кровей.

Я открыл один глаз и понял, что опасность миновала.

В другом углу за мной наблюдала ушастая сова по кличке Морти. Она, казалось, знала какой-то секрет, но открывать его мне не собиралась.

Несколько посетителей не обращали на происходящее никакого внимания. Сюда приходят работать.

- По интернету, - говорю, - гуляет петиция, в которой вас призывают закрыть...

- Знаем, знаем, - закивал управляющий «Совиным домом» Алексей Пшеницын. - Борьба за живое и прекрасное здесь ни при чем. Несколько месяцев назад наш директор уволил несколько сотрудников. И они просто-напросто мстят нашему заведению. Клевещут. И сотрясают воздух. Хотя один из них даже на работу не являлся, а вторая сама была живодеркой - хватала птиц за лапы и бросала в вольер.

В петиции говорится, что совам нужно много летать, а их держат в неволе. Тактильные контакты они тоже не любят. И живут в таких условиях «годик-полтора», хотя продолжительность жизни у них около 20 лет.

Зоозащитники требуют закрыть заведение из-за жестокого обращения с птицами.Фото: Павел КЛОКОВ

«Контактный зоопарк - это не про любовь, - говорится в обращении. - Нельзя учить ребенка добру и показывать, что с животными можно делать все что угодно. Но только за деньги».

- У нас не контактный зоопарк, - вздыхает Пшеницын. - У нас антикафе. И птицы содержатся в тепличных условиях. Хорошо питаются (с руки). Содержатся в чистоте. По ночам летают по помещению, сколько их душе угодно. Их стихия - сумерки.

ПТИЦЫ С ДЕТСТВА - НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

Мы спускаемся на цокольный этаж. И там я встречаю Бубу. Включите в мыслях тревожную музыку. И представьте себе огромного филина. С глазищами как у мистера Бина. Бровями как у Брежнева. И клювом как у настоящего хищника. Чтобы не разозлить эту бестию, я старался ему улыбаться. Филин как раз обедал. И уплетал размороженную посиневшую мышку. Еще он очень любит цыплят, которых также хранят в морозильнике.

Трогать сов можно только за грудку. Точнее, гладить обратной стороной ладони. Птицы относятся к этому спокойно, а посетители на седьмом небе от счастья. Особенно дети.

Активисты-зоозащитники также писали, что держать филина (который уже, кстати, поел и снова уставился в мою сторону) рядом с неясытью недопустимо. Он может психануть и в один прекрасный момент сожрать ее. В антикафе говорят, что такое может случиться только в диких условиях. А тут птицы почти с самого рождения находятся рядышком. Короче, знают друг друга. И заниматься совоедством не будут.

Пшеницын подошел к филину и решительно, как лев, погладил его по грудке.

- Ему, наверное, больно! - взвизгнула одна из посетительниц. - Не трогайте.

Птица не шевелилась. И даже глаза закатила. То ли от действий управляющего. То ли от этой бдительной женщины. А то ли от всей ситуации в целом.

Клиентов у «Совиного дома» достаточно. Особенной популярностью это место пользуется у детей, которые только рады поглазеть на совушек, погладить их и даже поиграть. Все это происходит под присмотром экскурсовода.

Лично я не заметил, что птиц как-то неправильно содержат. Что ни фотография - то открытка. Совы откормлены. Спокойны. И даже в некотором смысле изящны.

Если отвезти Бубу в какой-нибудь питомник, то угроз вообще практически не станет. Филин, между прочим, еще не вырос. Через несколько месяцев он будет размером с немецкую овчарку.

- На каждую птицу оформляется отдельный паспорт, - рассказали мне в антикафе (и документы показали тоже). - Все они были куплены в российских питомниках.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды «Комсомолке» подтвердили, что все совы оформлены по закону, никакого браконьерства нет. А за их содержанием должен следить столичный комитет ветеринарии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Хищные птицы воспринимают мир в трех вариантах, - сообщил «КП» руководитель птичьего приюта в парке «Сокольники» Вадим Мишин. - Первый - «еда». Второй - «не еда». Третий - «я сам еда». Любой хищник более слабую птицу может съесть. Такова его природная предрасположенность. С другой стороны, они, действительно, живут в неволе, их с детства кормят готовым кормом и функция охотника у таких хищников притупляется. Хотя и не может быть полностью подавлена. Следует помнить, что филин ради удовольствия убивать не будет.

- А он опасен для человека?

- Больше да, чем нет. Эта птица может запросто вспорхнуть и приземлиться на плечо ребенка. И чтобы не потерять равновесие, что называется, закогтить. Она это мастерски умеет делать. Потому что когти - ее основной охотничьий инструмент. Такие ранения крайне нежелательны. Потому что филин может таким образом занести инфекцию.

- У вас в приюте тоже полно сов. Вы их тоже гладите?

- Мы их не только гладим, но и обнимаем. И даже целуем. Такая любовь-морковь, не поверите! Но совы в тактильном контакте с человеком не нуждаются. Как кошки, например. Или собаки. Это только для нашего удовольствия.

КТО ЖИВЕТ В «СОВИНОМ ДОМЕ»

- ушастая сова Морти (похож на котика, очень любит спать)

- серая неясыть Федор (коренной москвич, так как родился в столице)

- серая неясыть Форест (скромный и тихий, делится едой с Булей)

- серая неясыть Буля (чистит перышки Форесту, очень фотогенична)

- бородатая неясыть Мира (обожает купаться, способна съесть за сутки десять мышей)

- длиннохвостая неясыть Луна (прежде чем перелететь с места на место, час будет готовиться)

- бородатая неясыть Тучка (натуральный дебошир, очень любит все, что издает звуки)

- длиннохвостая неясыть Локи (брат Луны, обожает игрушку-мышку на палочке)

- филин Буба (когти размером с человеческие пальцы, а так... милашка и душка)

- полярная сова Сириус (самый громкий совенок, любитель попить из тазика)

Адрес антикафе «Совиный дом»: Проспект мира, 79 строение 2 (станция метро «Рижская»)

Цена (на одного человека):

По будним дня с 11.00 до 17.00 - 4 руб/минута

По будним дням с 17.00 до 22.00 - 6 руб/минута

По выходным и праздничным дням - 8 руб/минута

Абонемент на месяц - 5000 рублей

Дети до 3-х лет бесплатно