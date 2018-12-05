2018-12-05T20:18:29+03:00
Общество

Свиньи в Москве: где сфотографироваться с символом 2019 года

Общественные места в столице, где есть скульптуры и живые хрюшки
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новый 2019-й будет годом желтой земляной свиньи.Новый 2019-й будет годом желтой земляной свиньи.Фото: EAST NEWS
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Совсем скоро будем встречать Новый год. По Восточному календарю Год 2019 - Желтой Земляной Свиньи, которая любит роскошь и путешествия. Дарить на Новый год советуют золотые украшения, копилки для денег в виде хрюшки и даже живых свиней. А пока "КП" нашла символ наступающего года в кафе, на выставках и на ВДНХ.

Селфи с живой свиньей

Фишка кафе «Фани Кабани» - живая свинья. Кто-то пытался даже искать в этом негатив, но это же всего лишь прикол. Однажды в кафе завели мини-пига, его кормили, играли с ним, давали посетителям подержать на ручках. Но мини-пиг всего за год превратился в обычную свинью. Между столами она еле протискивалась, но была также любима.

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Поднимете руку те, кто также как и наш малыш Фани до поросячьего визга обожает овощные палочки, которые так приятно макать в хумус!
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- Большого Фани уже нет, но сейчас у нас в кафе снова маленький поросеночек, - рассказывает администратор кафе «Фани Кабани». - В кафе он находится не постоянно — привозят трижды в день и дают для селфи посетителям.

ГДЕ: улица Малая Дмитровка, 5/9. Ближайшая станция метро «Чеховская».

КОГДА: понедельник-четверг - с 12.00 до 0.00, пятница-суббота - с 12.00 до последнего гостя, воскресенье - с 12.00 до 0.00.

Свинья у барной стойки

В пабе с хулиганским названием «Свинья и роза» столько свиней, что голова может пойти кругом. Нет, это не сарай, никаких запахов. Все свиньи бронзовые. Одна в любое время года встречает гостей при входе. Вторая лежит между столами. Третья уже несколько лет сидит за барной стойкой. В такой компании можно и футбол посмотреть, и рульку съесть. Иногда в пабе появляются и живые мини-пиги, с которыми тоже можно сделать селфи.

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В помещении паба.
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ГДЕ: Трубная улица, 14. Ближайшая станция метро «Трубная».

КОГДА: ежедневно с 13.00 до 2.00.

Хрюшки на ВДНХ

- В павильоне «Свиноводство» были изумительные свиньи в полтонны весом - чистенькие, с отмытыми пятачками и с поросятками, которые весело носились по специальным загонам. И пахло не помойкой, а фермой, - вспоминает писательница Татьяна Устинова.

Недавно восстановленный павильон «Свиноводство» на ВДНХ. ФОТО пресс-служба парка

Недавно восстановленный павильон «Свиноводство» на ВДНХ. ФОТО пресс-служба парка

Сейчас же у павильона осталось только название и барельефы с изображением двух свиней (на высоте около трех метров над землей). А вот в самом «Свиноводстве» теперь «Дом ремесел», где детей и взрослых обучают декоративному искусству росписи тканей и изготавливать глиняную посуду.

Свинья с татуировками

На бесплатной выставке «Один человек шоу» нео-концептуального художника Вим Делвоя есть огромная свинья. Чучело. Но она очень похожа на живую. У посетителей особый интерес к ее татуировкам.

- В 90-х годах Дельвой начал экспериментировать с тату-искусством. Татуировки художника основаны на западной иконописи, такой как старые школьные рисунки, монограмма Луи Витона и персонажи из мультфильмов Диснея, - объясняют в галерее Гари Татинцана.

Татуированная свинка на выставке. ФОТО Наталья Рубина

Татуированная свинка на выставке. ФОТО Наталья Рубина

Замысел художника прост - поместив эти знаковые изображения на свиную шкуру (как на холст), убирается их коммерческая ценность. Воодушевление татуировки спины свиньи появилось, когда Вим Делвой думал о путях как увлечь людей, не делая очевидных вещей.

ГДЕ: Серебряная набережная, 19. Ближайшая станция метро «Таганская».

КОГДА: вторник-пятница - с 12.00 до 20.00, суббота — с 12.00 до 18.00. Выставка открыта до 9 февраля 2019 года.

Свинья по имени Карл

В кафе «Свинья и мышь» несколько лет назад поселился поросенок Карл. Но уже сейчас это большая свинья, с которой можно вместе посмотреть футбольные трансляции и попробовать авторские закуски к пиву.

pigandmousebarpigandmousebar
Новые идеи рождают будущее.
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ГДЕ: улица Маросейка, 9/2 строение 8. Ближайшая станция метро «Китай-город».

КОГДА: ежедневно с 15.00 до 1.00.

Бронзовый пятачок

Памятников свинье в Москве нет. Но есть бронзовый Пятачок из мультика. Скульптура находится во дворе жилого комплекса «Золотые ключи-2». Кстати, там же поставили скульптуры и других героев мультфильма Винни-Пух, ослик Иа и Сова.

ГДЕ: на Минской улице, дом 1Г. Ближайшая станция метро «Минская».

КСТАТИ

В Московском зоопарке хрюшек не ищите

Диких кабанов, домашних свиней и даже мини-пигов в столичном зоопарке нет. Но есть малыш трубкозуба. Животное похоже на крупную свинью с вытянутой мордой и длинными, почти заячьими, ушами. Не исключено, что в следующем году в детском зоопарке могут появиться мини-пиги, тогда их будут давать на руки детям.

Маленький трубкозуб, обитающий в Московском зоопарке.

Маленький трубкозуб, обитающий в Московском зоопарке.

Свиньи никогда не жили в Московском зоопарке? Жили. Однако семь лет назад пал самец кистеухой свиньи. Тогда в столице была африканская чума свиней.

- Городская лаборатория, проведя обследование животного, определила, что африканской чумой свиней оно не болело, после этого было разрешено открыть зоопарк для посетителей, - рассказали в Московском зоопарке.

Вот только после этого случая в столичном зоопарке не заводят свиней.

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