2018-12-05T21:47:34+03:00
Общество

Уровень безопасности в Москве повысился

В столице заработает система распознавания лиц
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В этом году более 40% камер видеонаблюдения заменили на более совершенные.В этом году более 40% камер видеонаблюдения заменили на более совершенные.Фото: Иван ВИСЛОВ
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За последние 7 лет в Москве стало вдвое меньше убийств, в 3,5 раза - грабежей, в 4 раза реже угоняют машины, в 4,5 раза снизилось число квартирных краж. Такие данные привел на общегородском расширенном совещании «Профилактика правонарушений в Москве» мэр столицы Сергей Собянин. Причем в ближайших планах властей города дальнейшее совершенствование правоохранительной инфраструктуры.

ПРЕСТУПНИКОВ ВЫЧИСЛЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ

- Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения, в следующем году мы завершим эту работу и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске. Это новый уровень безопасности, это новый уровень технологического оснащения и правоохранительных органов, и в целом городских служб, - отметил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что первые эксперименты, проведенные в метрополитене и ряде районов, дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны.

- Я думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов, - отметил градоначальник.

Глава МВД по Москве Олег Баранов подчеркнул важную роль системы видео­фиксации «Безопасный город», которая уже позволила раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев и более 300 грабежей.

СТАЛО НАМНОГО КОМФОРТНЕЕ

- Мы сегодня не только провели совещания, но и впервые организовали обсуждение профильных вопросов со всеми заинтересованными структурами, - пояснил руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. - Пришло гораздо больше людей, чем мы планировали. Состоялись насыщенные диалоги, во время которых было высказано множество конкретных предложений.

Особое внимание представители правоохранительных органов уделили вопросам, которые поступают от горожан. Но в целом ситуация выглядит весьма позитивно.

- Последние опросы говорят, что в городе стало намного комфортнее, и это чувствуют жители и гости столицы, - отметил глава департамента. - Москва приближается к мировым стандартам, а где-то даже их опережает. Ведется серь­езная работа по обеспечению антитеррористической безопасности.

КСТАТИ

В данное время город активно готовится к новогодним праздникам, когда в обеспечении безопасности горожан планируется задействовать более 30 тысяч человек. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассчитывают, что число посетителей праздничных площадок в столице составит не менее 7 - 8 млн. человек, всем им городские власти готовы обеспечить необходимую безопасность.

Например, алкоголь, сок и газировку в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, расположенных поблизости от праздничных площадок, во все дни новогодних каникул. Крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки нельзя будет купить в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий с 30 декабря по 8 января. Запрет на продажу также коснется соков и газировки в стеклянной таре любого объема.

- Ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре традиционно вводят для магазинов, расположенных рядом с концертными площадками, местами проведения массовых мероприятий, площадками новогодних фестивалей. Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений, - рассказал Владимир Черников.

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