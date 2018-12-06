Работа метро, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в Москве в 2018 году: Куда жаловаться, с какими вопросами обращаться

Часто езжу в автобусах и на синих маршрутках на работу из дома и обратно. Некоторые водители стали пропускать остановки, хотя пассажиры нажимают специальную кнопку на поручне в салоне. Мне пришлось пару раз выходить, когда автобус уже проехал нужную мне остановку, и возвращаться назад. Куда можно пожаловаться на работу общественного транспорта?

Антон Егоров. Северный округ.

Работа метро, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в Москве в 2018 году может контролироваться пассажирами с помощью различных электронных и обычных почтовых сервисов. Как рассказали в столичной мэрии, пассажиры могут присылать свои замечания и предложения по работе общественного транспорта любым удобным способом:

1. На работу метро, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в Москве в 2018 году можно пожаловаться на Единый транспортный портал Москвы (transport.mos.ru) в специальный раздел «Обращения граждан» по таким темам:

- организация дорожного движения и улично-дорожная сеть;

- наземный пассажирский общественный транспорт;

- метро;

- такси;

- пригородные пассажирские железнодорожные перевозки;

- велосипеды;

- транспортная безопасность;

- транспортные пересадочные узлы;

- парковки и парковочное пространство;

- специальные и социальные программы;

- информационно-рекламное обслуживание.

В любой из этих тем необходимо выбрать интересующую вас проблему. Например, по организации дорожного движения - разметка или тротуары. В сообщение можно добавить фото-, видео- или текстовые файлы. Обязательно укажите свои личные данные - ФИО, адрес и телефон для связи. По правилам ответить на обращение обязаны в течение 30 дней.

На синие маршрутки частных перевозчиков можно пожаловаться в таких ситуациях, если:

- информация о маршруте вообще не указана на электронном табло или дается с ошибками;

- перевозка пассажиров проходит с нарушениями, а именно водитель, к примеру, разговаривает по телефону в дороге, гонит маршрутку с завышенной скоростью или берет оплату за проезд во время движения;

- в маршрутке зимой не работает отопление (или летом - кондиционер);

- пассажиры не могут купить у водителя билет или валидатор не принимает для оплаты карту «Тройка», другие городские билеты.

С жалобами пассажиры могут обратиться также по телефону компании-перевозчика. Информационный стенд с номерами «горячей линии» или справочной службы должен быть вывешен при входе в салон во всех автобусах частных перевозчиков.

2. По круглосуточному городскому телефону единого контактного центра транспортного комплекса правительства Москвы - (495) 539-54-54.

3. На мобильный короткий номер для абонентов МТС, Билайн и Мегафон - 3210.

4. По электронной почте (magistral@mos.ru) принимают вопросы о работе автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутной сети «Магистраль».

5. Лично или обычным письмом в сервисный центр «Московский транспорт» по любому удобному адресу: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1, ст. м. «Курская», «Красные Ворота» и «Бауманская» или ул. 1905 года, д. 25, ст. м. «Улица 1905 года». Везде график работы: пн. - вс. - 8.00 до 20.00 (по всем вопросам).

Москвичи могут получить здесь консультацию и сообщить о своей проблеме по всем вопросам работы московского парковочного пространства; оформить разрешение на возврат машины со спецстоянки; оспорить постановление об административном правонарушении; оформить заявку на ремонт светофора или установку дорожного знака; внести деньги на карту «Тройка» или на социальную карту москвича.

В каждом центре работают пункты самообслуживания и ожидания. Для посетителей с детьми есть бесплатный игровой уголок.

6. Обычным письмом:

- в специальный почтовый ящик - 125993, ГСП-3, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21 стр., башня ОКО, «Служба одного окна», 1-й этаж;

- в «Мосгортранс» - 115035, Москва, Раушская наб., д. 22/21, стр. 1. Телефон для справок - (495) 951-66-53, график работы канцелярии: пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45;

- в Управление Московского метрополитена - 129110, Москва, пр-т Мира, д. 41, стр. 2. Сюда также можно прислать письмо по факсу - (495) 631-3744 (проверочный телефон - (495) 688-04-26). К жалобе нужно приложить документы, подтверждающие указанные в заявлении события;

- в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы - 111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д. 4, стр. 2.

7. На портал правительства Москвы «Наш город» (gorod.mos.ru). Здесь жалобы принимают по таким темам:

- «Общественный транспорт» - плохое техническое и санитарное состояние автобусов, троллейбусов и трамваев; нарушение маршрута и графика движения;

- «Остановки общественного транспорта» - на остановке нет указателей маршрутов или они сломаны; нет урны для мусора; павильон ожидания сломан, везде грязь, мусор, на стенах незаконные объявления, надписи;

- «Билетные киоски» - нарушение расписания работы киоска;

- «Паркоматы» - сломанный паркомат;

- «Дороги» - дорожные знаки, велодорожка, трамвайные пути, светофор, освещение;

- «Метрополитен» - мусор и грязь в радиусе пяти метров от станций подземки; неисправность билетного автомата; плохая уборка, сломанные светильники, турникеты, валидаторы в вестибюлях и на станциях; плохое техническое и санитарное состояние вагонов и поездов;

- «Аэроэкспресс» - плохая уборка в поездах и в пассажирских терминалах, сломанный билетный автомат.

На портале нужно сначала зарегистрироваться, если впервые пользуетесь этим сервисом. Потом в поле «Сообщение» написать текстовый комментарий. При желании можете загрузить фото с изображением, иллюстрирующим ситуацию. Официальный ответ обычно публикуют на портале в срок от трех до пяти дней под сообщением с жалобой.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

3 декабря - Комитет общественных связей Москвы;

4 декабря - Комитет государственного строительного надзора Москвы;

5 декабря - Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы;

6 декабря - Департамент образования Москвы;

7 декабря - Управление координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда отремонтируют Большой городской пруд в Зеленограде?

В этом году столичные власти обещали обновить парк Победы с Большим городским прудом. Сейчас там появились рабочие, но непонятно, что будут ремонтировать и сколько это продлится. Ведь уже наступила зима. Хотелось бы узнать, когда приведут в порядок пруд и парк?

Наталья Дмитриевна, Панфиловский проспект.

С этим вопросом мы обратились в Комплекс городского хозяйства правительства Москвы.

- В парке Победы в Зеленограде началось комплексное благоустройство и озеленение, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Специалисты приведут в порядок Большой городской пруд, капитально отремонтируют многоступенчатый фонтан «Каскад», высадят цветы, деревья и кустарники. Здесь появится более тысячи квадратных метров цветников и 200 тысяч квадратных метров газона.

Во время благоустройства проведут экологическую реабилитацию водоема. Вдоль берегов появятся удобные маршруты для прогулок. В парке также обновят тропинки и дорожки, поставят лавочки, отремонтируют капитальные и временные сооружения - подпорные стенки с подсветкой, флагштоки и лестницы.

Кроме того, в парке Победы и дендропарке появятся более 500 боллардов - светильников высотой около метра. По просьбе местных жителей обустроят современную детскую площадку площадью более одной тысячи квадратных метров. А на соседних с парком Центральном проспекте и Озерной аллее установят новые остановочные павильоны. Благоустройство парка Победы планируют завершить в 2019 году.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.