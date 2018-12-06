2018-12-06T15:49:47+03:00
Москва

Реконструкция кинотеатра "Полярный": Фасад-айсберг из кристаллов льда и четыре зрительных зала

Здание превратят в районный культурный центр
Светлана ВОЛКОВА
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Зданию стремились придать сходство с полярными льдами. Фото: пресс-служба Москомархитектуры.Зданию стремились придать сходство с полярными льдами. Фото: пресс-служба Москомархитектуры.
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В Москве построят стеклянный кинотеатр-айсберг. Москомархитектура утвердила дизайн-проект обновленного здания кинотеатра «Полярный» на северо-востоке Москвы на Полярной улице. После реконструкции кинотеатр 1964 года постройки превратится в современный многофункциональный досуговый центр для всей семьи с кинозалами, лекторием, детской игровой комнатой и рестораном. Открытие планируется в течение ближайших двух лет.

- Кинотеатр «Полярный» - еще один советский кинотеатр, в котором пройдет реконструкция, - рассказал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы. - Здание давно утратило свою основную функцию и перестало быть центром притяжения для жителей района. После реконструкции в здании разместятся четыре многофункциональных кинозала, в которых кроме показа фильмов, будут проводить лекции и концерты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, город планирует комплексно развивать каждый район, проводя благоустройство, реконструкцию и строительство образовательных и спортивных сооружений а также создавая новые пространства для отдыха и культурного досуга жителей.

Зданию стремились придать сходство с полярными льдами. Вдохновленные названием кинотеатра авторы проекта разработали дизайн фасада, напоминающий поверхность айсберга или кристаллы льда. Его изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка. Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка.

Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка. Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка. Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

Площадь «Полярного» составит почти 5 тысяч квадратных метров. В нем будет шесть этажей - пять надземных и один подземный, а также лифты и эскалаторы для маломобильных посетителей кинотеатра.

На первом этаже разместятся холлы, гардеробные и вестибюли. Большой зал на 357 человек с киноэкраном и сценой для лекций и концертов появится на втором этаже. На четвертом этаже появятся мини-кинозалы: два зала - на 127 мест, а один - на 16 мест. Третий и пятый этажи отведут под административные и технические помещения.

Подземный этаж превратят в зону общепита и отдыха с рестораном и детской игровой комнатой. Площадки вокруг кинотеатра благоустроят. Здесь высадят деревья, кустарники, поставят фонари и лавочки.

Напомним, столичные власти с помощью программы реконструкции советских кинотеатров хотят переделать их в новые центры притяжения горожан. Реконструкция уже ведется в кинотеатре «Ангара» на Чонгарском бульваре, дом 7, «Будапешт» на улице Лескова, дом 17, «София» на Сиреневом бульваре, дом 31, «Орбита» - проспект Андропова, дом 27 и «Киргизия» на Зеленом проспекте, дом 81.

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