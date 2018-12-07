2018-12-07T02:28:04+03:00
Общество

Перезагрузка платной стоянки в Москве касается 5% парковочных мест

Изменения учитывают интересы местных жителей
Мария ГРИГОРЬЕВА
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Платные парковки помогают ускорить движение в городе и сохранить комфорт для жителей.Платные парковки помогают ускорить движение в городе и сохранить комфорт для жителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 15 декабря Москва будет жить по обновленным правилам пользования платными парковками. При этом учитывались два важных момента - загруженность улиц и приоритетное право на парковку для местных жителей. С помощью рекомендаций Университета имени Плеханова просчитана дифференциация тарифов только для тех центральных улиц, которые больше забиты машинами.

- Сейчас в некоторых районах улицы загружены на более чем 100 процентов, - говорит Александр Гривняк, руководитель «Администратора московского парковочного пространства». - Поэтому мы вынуждены были изменить тарифы за стоянку и правила, чтобы сохранить комфортное передвижение жителей по городу и возможность найти свободное место для парковки.

По его словам, если машинами занято более 85 - 90 процентов стоянок, тогда там назначены максимальные цены. Если же улица не сильно загружена, тариф остается прежним, в том числе и за пределами Садового кольца. Исключение - несколько напряженных мест вроде района «Москва-Сити». При этом изменения коснутся лишь 5% парковочных мест Москвы.

«ПРИЕХАЛ В СВОЙ РАЙОН - ТАМ ЧУЖИЕ МАШИНЫ СТОЯТ»

Перезагрузка платных парковок, конечно, всех проблем не решит. Но комплексный подход и точечное изменение тарификации для регулирования трафика помогут учесть интересы местных жителей. К примеру, максимальный тариф 380 рублей будет действовать лишь на 2% улиц. Среди них - Тверская, Арбат и Патриаршие пруды, Петровка и другие. Парковка в воскресенье здесь станет платной.

- Мы давно просили поднять тарифы, ведь в своем районе около дома мы часто не могли припарковаться... - Анастасия Денисова, жительница Замоскворечья, новшество явно одобряет. - Не спасали даже действовавшая до сих пор ставка 200 рублей за стоянку. Мест просто не было! Особенно по воскресеньям, когда стоянка бесплатная.

ТАРИФ 40 РУБЛЕЙ СОХРАНИТСЯ

Как отмечают в столичном Дептрансе, после пересмотра правил и тарифов можно выделить на улицах больше мест только для резидентов. Плата за парковку составлялась не по зонам, а по конкретной загрузке улиц. Минимум в центре составит 80 рублей в час для улиц между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час. Важно, что между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки 40 и 60 рублей в час сохранится.

- В ряде стран первый час парковки стоит, допустим, $3, последующие 2 - 3 часа - уже $100, - говорит Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. - Городу просто не нужно, чтобы ты приезжал и оставлял на полдня свой автомобиль. Что касается Москвы, самое главное - не торопиться, решать вопрос через полемику, искать согласия, в этой проблеме заинтересованы не чиновники, не администрация, а в первую очередь мы, обыватели.

НА ДОРОГАХ СТАНЕТ СВОБОДНЕЕ

Водителей теперь просят с особым вниманием смотреть на знаки. При этом в дни государственных праздников даже на улицах с подорожавшей платной стоянкой можно будет по-прежнему ставить машину бесплатно. Новые правила жестче наказывают нарушителей за рулем и поддерживают добросовестных водителей. Например, для правильных авто­владельцев в мобильном приложении запустили полезные функции вроде продления парковочной сессии после ее завершения. А хулиганов-водителей наказывают штрафом в 5 тысяч рублей за неоплаченную парковку.

Эксперты давно считают, что рост тарифов на парковку является наиболее безболезненным способом ускорить движение и сохранить комфорт для жителей.

- Из всех возможных вариантов выбрано регулирование тарифов платной парковки как наиболее эффективный и благоприятный, - сказал проректор Московского автодорожного института (МАДИ), завкафедрой «Организация и безопасность движения» Султан Жанказиев. - После введения новых тарифов мы обычно прогнозируем увеличение свободных парковочных мест на 10%. Это обеспечит комфортный проезд жителей, а также нормализует транзит транспорта через центр города.

Платные стоянки работают в столице последние шесть лет. За это время они помогли решить немало проблем. Например, в два раза быстрее стали приезжать на вызов «Скорая помощь», МЧС и пожарные. То есть на дорогу вместо 20 минут в 2010 году теперь уходит 8. А жители избавляются от перепробегов по городу. И цена за такие очевидные плюсы вполне приемлемая. Это подтверждают и эксперты.

- Стоимость двухчасовой стоянки в российской столице колеблется от $6 до $12,5, в то время как в Нью-Йорке (США) она достигает $32,97, - говорит Роман Сидорчук, профессор кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова.

Главное в работе платной парковки - отвечать интересам местных жителей.

КОНКРЕТНО

15 декабря 2018 г. - начало действия новых правил платной парковки в Москве.

5% парковочных мест коснется новый дневной тариф.

От 50 рублей за первые 30 минут с 8.00 до 21.00 и до 380 рублей в час в это же время - такими станут цены за парковку в городе.

5 минут - время бесплатной стоянки.

Только на 1,9% улиц с максимальной загрузкой парковка станет платной по воскресеньям.

Для владельцев парковочных разрешений и льготников все остается по-прежнему.

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