В Кунцево ждут не новых митингов, а новое жилье

9 декабря в Кунцево на улице Академика Павлова состоялся очередной, самый немногочисленный за последнее время митинг против реконструкции 47-го и 48-го кварталов. Собралось около сотни залетных «активистов» со всей Москвы. Жителей Кунцево на митинге традиционно было совсем немного.

Те, кто организуют такие оппозиционные минимитинги, призывают собираться в Кунцево практически еженедельно. Но мероприятия стремительно теряют популярность. Люди уже устали от этих митингов. На каждый следующий сбор приходит все меньше участников, чем на предыдущий. Это несмотря на то, что основную массу участников таких митингов составляют активисты немногочисленных протестных групп со всей Москвы. Поскольку люди собираются пришлые, они не очень заботятся о жителях соседних домов. Действующее в Москве законы, как известно, запрещают использование звукоусиливающей аппаратуры в выходные дни в непосредственной близости от жилых домов. Однако, протестующие с помощью оборудования, обычно используемого для митингов на центральных площадях столицы, 9 декабря беззастенчиво мешали жителям Кунцево проводить отдых в выходной день в спокойной обстановке.

На митинги выходит так мало местных жителей потому, что в Кунцево большинство людей поддерживает программу реконструкции. На одном из митингов в поддержку программы реконструкции Кунцево жители объявили о сборе подписей под петицией к мэру Сергею Собянину. Петицию к мэру Москвы с просьбой ускорить строительство подписали более тысячи жителей 47-го и 48-го кварталов, заждавшиеся новоселья. В рамках договоренностей между жителями, застройщиком и мэрией на время строительства новых, современных домов застройщик компенсирует все возможные неудобства. В близлежащих к стройке домах будут установлены шумопоглощающие окна. Квартиры с маленькими детьми дополнительно оснастят кондиционерами. Сказалась и разъяснительная работа, проведённая представителями компании-застройщика с жителями Кунцево.

Как сказал начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов, принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. 22 ноября Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. «Мы также примем все меры, чтобы реконструкция района велась в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей», отметил Андрианов. Он заверил, что муниципальный дом возводится исключительно под переселение. Ни один квадратный метр на продажу не будет выставлен.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, определил позицию мэрии: «Проект прежней городской власти стартовал 10 лет назад по так называемой старой программе сноса. Это кварталы пятиэтажек, которые не входили в программу сносимых серий. Тогда сами жители большинством голосовали за этот проект. Градостроительная документация вся есть. Верховный суд РФ признал законным это решение»

Он добавил, что у нынешних властей Москвы нет оснований для расторжения контракта 10-летней давности.

Два квартала в Кунцево, о которых идет речь, были включены в программу реконструкции Юрием Лужковым еще в конце 90-х, однако ее реализация затянулась. К сегодняшнему дню «хрущёвки» дошли до критического состояния, истекли все возможные сроки эксплуатации зданий. Их жителям приходиться маяться в стеснённых условиях, где даже ремонт делать бессмысленно. И они просят помочь им. Программа реконструкции, которую реализует ГК ПИК, предусматривает расселение 37 пятиэтажек. В результате тысячи людей получат квартиры в современных комфортабельных домах.