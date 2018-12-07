2018-12-07T15:03:36+03:00
Происшествия

В Подмосковье сгорел дом известного юмориста Николая Бандурина

Погибли две кошки и собака, а супруга частушечника госпитализирована с ожогами
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тем временем коллеги Николая по эстрадному цеху бросили клич в социальных сетях по сбору средствТем временем коллеги Николая по эстрадному цеху бросили клич в социальных сетях по сбору средствФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Двухэтажный особняк известного на всю страну юмориста Николая Бандурина вспыхнул, как спичка. Все произошло днем 6 декабря в Подмосковном поселке Костино Пушкинского района. Сам юморист едва не погиб. Рискуя собой, его спасла жена. Марина первая заметила дым на чердаке.

- Я в это время спал на втором этаже. Но жена не побоялась подняться наверх, хотя все вокруг уже полыхало. Она разбудила меня и в чем были, мы вместе выбежали на улицу. Было очень страшно: горели стены и потолок. В какой-то момент что-то упало и у Марины вспыхнули волосы. Сейчас она в больнице с ожогами, - рассказал «Комсомолке» Николай Бандурин. - Кроме нас в доме была моя 81-летняя мама и 31-летняя дочка. Они, к счастью не пострадали, смогли вовремя выйти на улицу. Внук был в садике, слава богу, он этот кошмар не видел.

А вот домашних питомцев спасти не удалось Два кота и собака породы джек рассел-терьер погибли. От дома остались одни руины.

- Деньги, документы, концертные костюмы и коллекция музыкальных инструментов — все превратилось в пепел. Мы ничего не успели вынести, огонь моментально охватил весь дом, - рассказал Николай Бандурин.

Это единственное жилье семьи. Довольно скромный по звездным меркам дом, площадью 200 квадратных метров, был построен 15 лет назад. Сейчас юморист, его мама, дочка и внук живут у соседей, которые согласились их приютить. Тем временем коллеги Николая по эстрадному цеху бросили клич в социальных сетях по сбору средств. Поклонники творчества юмориста из всех уголков России присылают кто сколько может: 100, 200 рублей.

nikolaibandurinnikolaibandurin
Горит мой дом. Всё живы. Ура
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- Я всем благодарен за помощь. От звонков коллег телефон просто разрывается. Но сейчас больше думаю о том, что надо деньги зарабатывать. Не привык стоять с протянутой рукой. Приглашайте меня на гастроли и корпоративы - это лучшая помощь, - не вешает нос юморист.

Сам он тоже пострадал на пожаре: получил ожог спины. Но лечиться артисту некогда! Уже завтра 8 декабря он будет веселить публику в Астане.

Как удалось выяснить «КП», причиной пожара в доме стало замыкание в электропроводке на чердаке. Виной всему стал растаявший снег, который через дырявую кровлю попал в проводку. Семья как раз копила деньги на ремонт черепицы.

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