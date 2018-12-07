Как сэкономить на такси в новогоднюю ночь в Москве

Уже сейчас многие задумываются, сколько придется потратить на новогодние подарки, костюмы и ресторан, а еще сколько будут стоить 31 декабря поездки на такси. Ведь кому-то нужно будет заехать в салон красоты, потом в ресторан, к друзьям, за зеленым горошком для салата «Оливье», в аэропорт. Направлений даже больше.

- Цены сразу вырастут почти в два раза. Будут наживаться. Праздники и плохая погода — это всегда выручка для таксистов, - обсуждают в соцсетях.

Но эксперты такси уверяют, что значительно повышаться цены не будут. И выгоднее всего ехать в полночь — в период с 23.30 до 1.00 прокатят за копейки.

Не нужно экономить

В новогоднюю ночь, по мнению представителя профсоюза «Таксист» и члена общественного совета Минтранса России Андрея Попкова, вызывает такси не так уж и много людей.

- 31 декабря, как правило, вызывают такси, потому что что-то где-то забыли. Наживаться на пассажирах особо никто не будет, но конкуренция точно будет большая. Есть категория таксистов, которая в любое время занимается обманом. В магазинах тоже наживаются, - говорит Андрей Попков.

- А таксисты работают в новогоднюю ночь в обычном режиме? Или их все же выходит меньше? - спрашиваю.

- Все работают в обычном режиме. Кто хочет заработать — те выходят и работают, у кого достаточно средств — могут остаться дома с семьей отдыхать. Никакого принуждения таксистов нет. Все добровольно.

- Есть ли способы как пассажирам сэкономить?

- Не нужно экономить. И тогда не попадете в нехорошую ситуацию. У нас люди сначала экономят, а потом жалуются, что их обидели, что они попали в ДТП с каким-то непонятным водителем. Не нужно пользоваться услугами нелегальных водителей, заказывайте такси у известных на рынке операторов. И помните, что самое дешевое такси может быть некомфортным, не вовремя, там будет водитель не говорящий на русском языке. Плюс, если вам действительно нужно куда-то срочно, то можно пользоваться выделенными полосами. Да, это будет дороже, но вам же нужно куда-то быстрее?

«Яндекc.Такси» и «Ситимобил» объясняют повышение цен

Крупные столичные операторы такси говорят, что на формирование цен влияет один фактор - количество свободных автомобилей в районе, где находится пассажир. Высокий спрос на такси 31 декабря начинает постепенно возрастать с 15.00. Как объясняют в компании «Яндекс.Такси», москвичи в это время усиленно ищут последние подарки близким и хотят купить вкусненькое для новогоднего стола. Максимальная загрузка - в первый час нового года, когда люди после боя курантов и открытия бутылки шампанского уезжают в гости к друзьям или в центр, где проходят массовые гуляния.

- Мы советуем 31 декабря выделить время в первой половине дня, для того чтобы докупить все необходимое. 1 января лучше немного переждать пик спроса на такси и уехать в гости не сразу после боя курантов, а ближе к 2.00 часам, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

О том, что количество заказов постепенно увеличивается с наступлением вечера говорят и в компании «Ситимобил».

- Резкий скачок можно наблюдать в 21.00 — заказов становится примерно на 50% больше, чем, скажем, часом ранее. Этот час-пик продолжается до 23.00, но уже в последний час уходящего года пассажиров становится значительно меньше. Следующий «наплыв» пассажиров наступает с 1.00 следующего дня — 1 января, - рассказали в пресс-службе «Ситимобил».

Есть еще два небольших час-пика (так сказать, невыгодных для пассажиров) - 1 января около 5.00 утра, когда москвичи возвращаются из ресторанов, ночных клубов или от друзей, и в 13.00–15.00, когда люди выспались и едут в центр или поздравить родственников.

В компании "Везет" также говорят о повышении тарифов в пиковые часы. И даже проводят простую аналогию - цена выступления артистов Николая Баскова или Стаса Михайлова повышается 31 декабря, вот и водители такси хотят в момент, когда другие празднуют, заработать. Так что цена может увеличиться в 2-3,5 раза.

- Цена на поездки 31 декабря реально повышается. У водителей есть выбор: остаться дома с семьей или выйти на работу. Водители ожидают, что раз они в новогоднюю ночь выходят на работу, то это будет и соответствующе оплачиваться. Спрос на поездки вырастает в пиковые часы - с 22.00 до 0.00 и с 1.00 до 3.00, - рассказала пресс-секретарь сервиса "Везет" Зоя Австрийская.

КСТАТИ

Дороже поездки до 31 декабря

- Спрос идет уже и цены растут под Новый год. С 10 декабря начнутся корпоративы и будут числа до 30 декабря — это как раз «горячая пора» для водителей. А после 1 января у таксистов почти нет работы. Начинается кризис и до конца января они сидят почти без работы. Таким образом, декабрьская работа компенсирует январские дни, - говорит представитель профсоюза «Таксист» и член общественного совета Минтранса России Андрей Попков.