2018-12-07T18:06:38+03:00
Москва

В Северном Медведкове построят футбольное поле с подогревом

На нем будут играть воспитанники спортивных школ столицы
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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Новое футбольное поле откроется в следующем году на северо-востоке Москвы. Его построят в районе Северное Медведково. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, сейчас завершается внутренняя отделка помещений, идет монтаж оборудования и благоустройство территории. По проекту это будет футбольное поле с искусственным покрытием и современной системой подогрева. На первом этаже разместятся раздевалки с душевыми, в том числе для инвалидов, медпункт, буфет и гардероб. На втором этаже - тренажерный спортзал, тренерские кабинеты, а также санузлы. По словам Андрея Бочкарева, все поля оснастят системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном покрытии для открытых полей. Это будет синтетическая трава, пересыпанная песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики и сокращает риск получения травм. На новом поле можно проводить тренировки в течение всего года.

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