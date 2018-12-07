В Северном Медведкове построят футбольное поле с подогревом

Новое футбольное поле откроется в следующем году на северо-востоке Москвы. Его построят в районе Северное Медведково. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, сейчас завершается внутренняя отделка помещений, идет монтаж оборудования и благоустройство территории. По проекту это будет футбольное поле с искусственным покрытием и современной системой подогрева. На первом этаже разместятся раздевалки с душевыми, в том числе для инвалидов, медпункт, буфет и гардероб. На втором этаже - тренажерный спортзал, тренерские кабинеты, а также санузлы. По словам Андрея Бочкарева, все поля оснастят системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном покрытии для открытых полей. Это будет синтетическая трава, пересыпанная песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики и сокращает риск получения травм. На новом поле можно проводить тренировки в течение всего года.